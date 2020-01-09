Бразилия

Экс-защитник Динамо станет игроком Гуарани Кампинас.

Защитник Леандро Алмейда перейдет в Гуарани Кампинас, утвреждает Globo Esporte.

Гуарани Кампинас выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии, как и предыдущий клуб Леандро – Парана. В прошлом сезоне Гуарани занял 13-е место в Серии В, а Парана – шестое.

В прошлом сезоне Леандро Алмейда сыграл 23 матча за Парану, отметившись в них 1 голом.

За Динамо Алмейда выступал с 2009 по 2013 год, не выиграв в этот период ничего.

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