Бразилия

Король футбола уверил, что сейчас находится в хорошем состоянии.

Легендарный в прошлом бразильский футболист Пеле прокомментировал информацию о плохом состоянии своего здоровья, о чем заявлял его сын Эдинью.

"Спасибо за ваше беспокойство, но я в порядке. В этом году мне исполняется 80. У всех бывают хорошие и плохие дни, это нормально", — приводит слова Пеле Japan Times.

"На прошлой неделе я встретился с президентом Федерации футбола Бразилии для съемок в документальном фильме. Еще недавно у меня было две фотосессии для кампаний, которые используют мое изображение. У меня также запланировано несколько мероприятий. Я не избегаю встреч. Я физически активен и надеюсь продолжать в таком же режиме", — заявил король.

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