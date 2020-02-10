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Легендарный бразилец отказывает выходить из дома из-за плохого состояния здоровья

Легендарный бразильский нападающий Пеле пребывает далеко не в самом лучшем состоянии. Как сообщил сын экс-футболиста Эдинью, у его отца сейчас депрессия из-за того, что он не может самостоятельно передвигаться после операции.

"Он довольно хрупкий. У него была замена тазобедренного сустава, и у него не было адекватной и идеальной реабилитации".

"Сейчас у отца проблемы с мобильностью, и это вызвало у него депрессию. Представьте, он — король, который всегда был такой внушительной фигурой, и сегодня он не может нормально ходить".

"Он стесняется и не хочет выходить на улицу, быть замеченным или делать практически все, что связано с выходом из дома. Он стал отшельником", — приводит слова Эдинью The Guardian, ссылаясь на TV Globo.

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