Бразилия

Бразильский клуб испытывает "прелести" наказаний от ФИФА.

Фанаты Крузейро после вылета из Серии А, Getty Images

Фанаты Крузейро после вылета из Серии А, Getty Images

Четырехкратный чемпион Бразилии и двукратный обладатель Кубка Либертадорес Крузейро переживает не самые лучшие времена в своей истории.

По итогам сезона-2019 клуб впервые в истории вылетел из элитного бразильского дивизиона (дебют состоялся в 1960-м).

Однако беда не приходит одна. Крузейро ныне находится в долгах. Клуб должен деньги ряду клубов за различных футболистов, в том числе луганской Заре за Виллиана Жозе.

По информации Radio Itatiaia, ФИФА уже уведомил Бразильскую конфедерацию футбола о том, что предстоящий сезон-2020 Крузейро должен начать с минус шестью очками в Серии Б. Таков вердикт был вынесен футбольным органом за неуплату "рапостами" арендной платы клубу Аль-Вахда из ОАЭ за аренду хавбека Денилсона, который выступал за Крузейро с лета 2016-го по январь 2017-го. Данное решение апелляции не подлежит.

Как сообщает бразильский журналист Бренно Беретта, задолженность Крузейро перед эмиратским клубом составляет 4 млн бразильских долларов (634,8 тыс евро).

Также Беретта утверждает, что ФИФА вскоре также займется расследованием дела трансфера того таки Виллиана Жозе из Зари. Если Крузейро в течении пяти месяцев не заплатит украинскому клубу 11 млн бразильских долларов (1,8 млн евро), клубу могут быть начислены еще минус шесть очков или даже автоматическое понижение клуба в Серию С.