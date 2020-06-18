Бразилия

Кейсуке не понимает, как можно играть, когда позавчера от коронавируса умерли более тысячи людей.

Полузащитник Ботафого Кейсуке Хонда сомневается, что сейчас уместно возобновлять чемпионат Бразилии.

"16 июня в Бразилии: 34 918 зараженных, 1282 летальных исхода. Я сумасшедший, если хочу знать логическое объяснение, зачем мы начинаем чемпионат Бразилии?", — написал Хонда в Твиттере.

Согласно календарю, Ботафого должен 24 июня сыграть против Васку Да Гама в первом туре чемпионата.

Бразилия находится на втором месте в мире как по количеству заразившихся коронавирусом – 960 309, так и по количеству смертей от него – 46 665.

Футболисты Флуминенсе, которые в пятницу вернулись к тренировкам, также выступили против возобновления игры.