Бразилия

Чилийский защитник отказался от предложений Бетиса и Боки Хуниорс.

Правый защитник Маурисио Исла, ранее договорившийся с Фенербахче о досрочном расторжении контракта, продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 32-летний чилиец принял решение перебраться во Фламенго. Вскоре футболист должен подписать с новым клубом контракт, который будет рассчитан до декабря 2022 года.

Отмечается, что Бетис и Бока Хуниорс также проявляли интерес к Исле, но тот в конечном итоге выбрал Фламенго.

В турецкой Суперлиге-2019/20 Маурисио Исла провел 19 матчей за Фенербахче, отметившись 3 ассистами. Всего он записал на свой счет 13 результативных передач в 68 играх первенства Турции.