Бразилия

Специалист может поработать в более именитом клубе.

Бывший вратарь сборной Бразилии Рожерио Сени покинул пост главного тренера Форталезы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Специалист проработал с клубом с 2017 по 2020 год с небольшим перерывом на работу в Крузейру. С Форталезой он добился выхода в элитный дивизион чемпионата Бразилии.

Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor. pic.twitter.com/ag1ygBRWNg — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 10, 2020

Вполне возможно, что новым клубом Сени станет Фламенго, который совсем недавно уволил Доменека Торрента.

Отметим, что Сени в бытность карьеры игрока признан вратарем, который забил больше всех голов в истории футбола (131).