Бывший вратарь сборной Бразилии Рожерио Сени покинул пост главного тренера Форталезы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Специалист проработал с клубом с 2017 по 2020 год с небольшим перерывом на работу в Крузейру. С Форталезой он добился выхода в элитный дивизион чемпионата Бразилии.

Вполне возможно, что новым клубом Сени станет Фламенго, который совсем недавно уволил Доменека Торрента. 

Отметим, что Сени в бытность карьеры игрока признан вратарем, который забил больше всех голов в истории футбола (131).