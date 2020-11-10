Специалист может поработать в более именитом клубе.
Рожерио Сени, Форталеза
10 ноября 2020, 09:31
Бывший вратарь сборной Бразилии Рожерио Сени покинул пост главного тренера Форталезы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Специалист проработал с клубом с 2017 по 2020 год с небольшим перерывом на работу в Крузейру. С Форталезой он добился выхода в элитный дивизион чемпионата Бразилии.
Вполне возможно, что новым клубом Сени станет Фламенго, который совсем недавно уволил Доменека Торрента.
Отметим, что Сени в бытность карьеры игрока признан вратарем, который забил больше всех голов в истории футбола (131).