Бразилия

Левый фланговый защитник болел коронавирусом почти три недели.

Бразильская футбольная конфедерация заявила, что 27-летний левый фланговый защитник Алекс Теллес поедет с командой на гостевую игру против Уругвая после благоприятного результата прохождения повторного теста на коронавирус COVID-19.

"Селесао" выступают явными фаворитами в южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2022, одержав три победы в стартовых поединках. Предстоящий соперник — Уругвай, первые в истории футбола чемпионы мира, уже успели уступить Эквадору (2:4), в результате чего расположились позади бразильцев в турнирной таблице.

Подопечные Оскара Вашингтона Табареса накануне игры с "пентакампеонами" потеряли трех футболистов, которые сдали положительные тесты на COVID-19: голкипера Родриго Муньоса, защитника Матиаса Винья и нападающего Луиса Суареса.

Поединок Уругвай — Бразилия состоится в ночь на среду, 18 ноября. Начало в 01:00 по киевскому времени.