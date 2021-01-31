Бразилия

Бразильский клуб возвращается в "элитное" первенство родной страны.

30 января 2021 года в бразильском футболе произошло знаменательное событие — обыграв Конфьянсу в 38-м туре со счетом 3:1, чемпионом Серии B образца сезона-2020 стал Шапекоэнсе.

Широкая футбольная общественность могла бы пройти мимо подобного результата, если бы не тот факт, что в 2016-м году основной состав данного клуба потерпел крушение в ужасной авиакатастрофе по пути на финал Кубка Судамерикана. Тогда, из всей команды выжило только трое человек, а футбольную карьеру сумел продолжить исключительно Алан Рушел.

В 2019-м году он вместе с командой покинул "элитный" дивизион Бразилии для того, чтобы в конце января 2021 года получить право первым прикоснуться к заветному трофею.

Судьба главного титула решалась в последнем туре. Шапекоэнсе и Америка Минейро на двоих разделяли первое место с одинаковым количеством очков, и оба гарантировано бы прошли в высший дивизион в числе четырех лучших команд Серии B, которым гарантировано данное право согласно регламенту. Даже дополнительные показатели у коллективов были идентичными — 19 побед, 13 ничьих и 5 поражений, при разнице мячей +20.

Последний тур, обе команды в параллельно идущих поединках переигрывают своих соперников с минимальным перевесом, но вдруг, игрок Конфьянсы на 90+8 минуте совершает фол внутри собственной штрафной, что дарит соперникам право на пенальти. Форвард Ансельмо Рамон не просто нанес результативный удар, но еще и эффектно подсек мяч паненкой в правый угол!

Затем, было максимально душевное празднование — первым над головой поднял трофей капитан команды Алан Рушел — тот самый, единственный выживший. Причем, история его спасения действительно походит на фантастическое произведение.

Алан непостижимым образом оказался в задней части лайнера, где сидели журналисты, непосредственно перед. Буквально за минуту до того, как самолет начал падать, директор Шапекоэнс» Каду Гаушо попросил его перейти в переднюю часть салона к остальной команде.

"Сначала я не захотел туда идти — вспоминал Рушел на пресс-конференции, — но потом увидел Жаксона Фолльманна (один из трех выживших — ред.), и он настоял, чтобы я сел рядом с ним. Только Бог может объяснить, как я пережил эту катастрофу. Он схватил меня и дал второй шанс".

Таким образом, в следующем розыгрыше бразильской Серии А мы сможем наблюдать за игрой вернувшегося в число "элитных" команд страны Шапекоэнсе из штата Санта-Катарина.