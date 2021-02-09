Бразилия

Уругвайский форвард продолжает выступать — ему 44 года.

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу подписал контракт с Атлетиком из Минас-Жерайс. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Таким образом, 44-летний уругваец обновил собственный рекорд по количеству клубов в профессиональной игровой карьере. Атлетик стал для него уже 30-й командой.

До этого Абреу выступал на своей родине за уругвайский Бостон Ривер.

В его биографии значатся выступления за такие клубы, как Дефенсор Спортинг, Сан-Лоренсо де Альмагро, Депортиво, Гремио, Текос, Насьональ, Крус Асуль, Америка, Дорадос де Синалоа, Монтеррей, Сан-Луис, Тигрес, Ривер Плейт, Бейтар, Реал Сосьедад, Арис, Ботафого, Фигуэренсе, Росарио Сентрал, Аукас, Соль де Америка, Санта Текла, Бангу, Сентраль Эспаньол, Пуэрто Монтт, Аудакс Италиано, Депортес Магальянес и Рио Бранко.