Бразилия

Руководство лиги решило жестко бороться с чехардой на тренерских должностях.

Присущая бразильскому чемпионату, ввиду повышенной экспрессивности его участников, частая смена наставников во главе клубов всех дивизионов должна в скором прекратиться.

Во всяком случае, именно на это было направлено историческое решение местной Федерации футбола, которая пожелала радикальным образом привести в норму отношения между работодателями и специалистами.

Информационный ресурс Record.pt сообщает, что большинство участников "элитного" дивизиона страны (11 голосов "за" против 9 "против") проголосовало за изменения в действующий регламент, которые призваны установить ограничение на количество возможных команд, которые один тренерский штаб может возглавлять в течении одного сезона.

Начиная от стартующего в скором времени нового розыгрыша национального первенства Бразилии, каждый клуб может нанимать на постоянной основе только два тренерских штаба в течении одного сезона.

В случае превышения указанного лимита, команда вправе пригласить нового специалиста на должность исполняющего обязанности, однако для этого он должен был находиться внутри клуба еще до момента увольнения второго по счету тренерского штаба.

Стоит отметить, что источник называет данное решение "системообразующим", и таковым, которое "может получить распространение и в европейских странах".