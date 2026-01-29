ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок/середа, 8/9 липня
Жальгіріс (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта) 2:0
КуПС (Фінляндія) — Мілсамі (Молдова) 1:0
Нью-Сейнтс (Уельс) — Шкендія (Північна Македонія) 0:0
Іберія 1999 (Грузія) — Мальме (Швеція) 1:3
Левадія (Естонія) — РФШ (Латвія) 0:1
Дріта (Косово) — Діфферданж (Люксембург) 1:0
Вікінгур (Фарерські острови) — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 2:3
Егнатія (Албанія) — Брейдаблік (Ісландія) 1:0
Шелбурн (Ірландія) — Лінфілд (Північна Ірландія) 1:0
ФКСБ (Румунія) — Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) 3:1
Віртус (Сан-Марино) — Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 0:2
Олімпія Любляна (Словенія) — Кайрат (Казахстан) 1:1
Ноах (Вірменія) — Будучност (Чорногорія) 1:0
Лудогорець (Болгарія) — динамо мінськ (білорусь) 1:0
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок/середа, 15/16 липня
Хамрун Спартанс (Мальта)* — Жальгіріс (Литва) 2:0, 11:10 пен.
Мілсамі (Молдова) — КуПС (Фінляндія)* 0:0
Шкендія (Північна Македонія)* — Нью-Сейнтс (Уельс) 2:1
Мальме (Швеція)* — Іберія 1999 (Грузія) 3:1
РФШ (Латвія)* — Левадія (Естонія) 1:0
Діфферданж (Люксембург) — Дріта (Косово)* 2:3
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)* — Вікінгур (Фарерські острови) 1:0
Брейдаблік (Ісландія)* — Егнатія (Албанія) 5:0
Лінфілд (Північна Ірландія) — Шелбурн (Ірландія)* 1:1
Інтер Клуб Ескальдес (Андорра) — ФКСБ (Румунія)* 2:1
Зріньскі (Боснія і Герцеговина)* — Віртус (Сан-Марино) 2:1
Кайрат (Казахстан)* — Олімпія Любляна (Словенія) 2:0
Будучност (Чорногорія) — Ноах (Вірменія)* 2:2
динамо мінськ (білорусь) — Лудогорець (Болгарія)* 2:2
ДРУГИЙ РАУНД КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок/середа, 22/23 липня
РФШ (Латвія) — Мальме (Швеція) 1:4
Хамрун Спартанс (Мальта) — Динамо Київ (Україна) 0:3
Пафос (Кіпр) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 1:1
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Црвена Звезда (Сербія) 0:1
Ноах (Вірменія) — Ференцварош (Угорщина) 1:2
Лех (Польща) — Брейдаблік (Ісландія) 7:1
Копенгаген (Данія) — Дріта (Косово) 2:0
Рієка (Хорватія) — Лудогорець (Болгарія) 0:0
Шкендія (Північна Македонія) — ФКСБ (Румунія) 1:0
Слован Братислава (Словаччина) — Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 4:0
Шелбурн (Ірландія) — Карабах (Азербайджан) 0:3
КуПС (Фінляндія) — Кайрат (Казахстан) 2:0
Бранн (Норвегія) — РБ Зальцбург (Австрія) 1:4
Вікторія Пльзень (Чехія) — Серветт (Швейцарія) 0:1
Рейнджерс (Шотландія) — Панатінаїкос (Греція) 2:0
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок/середа, 29/30 липня
Мальме (Швеція)* — РФШ (Латвія) 1:0
Динамо Київ (Україна)* — Хамрун Спартанс (Мальта) 3:0
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Пафос (Кіпр)* 0:1
Црвена Звезда (Сербія)* — Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 5:1
Ференцварош (Угорщина)* — Ноах (Вірменія) 4:3
Брейдаблік (Ісландія) — Лех (Польща)* 0:1
Дріта (Косово) — Копенгаген (Данія)* 0:1
Лудогорець (Болгарія)* — Рієка (Хорватія) 3:1
ФКСБ (Румунія) — Шкендія (Північна Македонія)* 1:2
Зріньскі (Боснія і Герцеговина) — Слован Братислава (Словаччина)* 2:2
Карабах (Азербайджан)* — Шелбурн (Ірландія) 1:0
Кайрат (Казахстан)* — КуПС (Фінляндія) 3:0
РБ Зальцбург (Австрія)* — Бранн (Норвегія) 1:1
Серветт (Швейцарія) — Вікторія Пльзень (Чехія)* 1:3
Панатінаїкос (Греція) — Рейнджерс (Шотландія)* 1:1
ТРЕТІЙ РАУНД КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 5 серпня
Мальме (Швеція) — Копенгаген (Данія) 0:0
Шкендія (Північна Македонія) — Карабах (Азербайджан) 0:1
Динамо Київ (Україна) — Пафос (Кіпр) 0:1
Рейнджерс (Шотландія) — Вікторія Пльзень (Чехія) 3:0
Середа, 6 серпня
Кайрат (Казахстан) — Слован Братислава (Словаччина) 1:0
РБ Зальцбург (Австрія) — Брюгге (Бельгія) 0:1
Лудогорець (Болгарія) — Ференцварош (Угорщина) 0:0
Лех (Польща) — Црвена Звезда (Сербія) 1:3
Ніцца (Франція) — Бенфіка (Португалія) 0:2
Феєнорд (Нідерланди) — Фенербахче (Туреччина) 2:1
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 12 серпня
Карабах (Азербайджан)* — Шкендія (Північна Македонія) 5:1
Фенербахче (Туреччина)* — Феєнорд (Нідерланди) 5:2
Копенгаген (Данія)* — Мальме (Швеція) 5:0
Пафос (Кіпр)* — Динамо Київ (Україна) 2:0
Вікторія Пльзень (Чехія) — Рейнджерс (Шотландія)* 2:1
Брюгге (Бельгія)* — РБ Зальцбург (Австрія) 3:2
Слован Братислава (Словаччина) — Кайрат (Казахстан)* 1:0, 3:4 пен.
Ференцварош (Угорщина)* — Лудогорець (Болгарія) 3:0
Бенфіка (Португалія)* — Ніцца (Франція) 2:0
Црвена Звезда (Сербія)* — Лех (Польща) 1:1
ПЛЕЙ-ОФ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 19 серпня
Рейнджерс (Шотландія) — Брюгге (Бельгія) 1:3
Ференцварош (Угорщина) — Карабах (Азербайджан) 1:3
Црвена Звезда (Сербія) — Пафос (Кіпр) 1:2
Середа, 20 серпня
Буде/Глімт (Норвегія) — Штурм (Австрія) 5:0
Базель (Швейцарія) — Копенгаген (Данія) 1:1
Фенербахче (Туреччина) — Бенфіка (Португалія) 0:0
Селтік (Шотландія) — Кайрат (Казахстан) 0:0
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 26 серпня
Кайрат (Казахстан)* — Селтік (Шотландія) 0:0, 3:2 пен.
Штурм (Австрія) — Буде/Глімт (Норвегія)* 2:1
Пафос (Кіпр)* — Црвена Звезда (Сербія) 1:1
Середа, 27 серпня
Карабах (Азербайджан)* — Ференцварош (Угорщина) 2:3
Копенгаген (Данія)* — Базель (Швейцарія) 2:0
Брюгге (Бельгія)* — Рейнджерс (Шотландія) 6:0
Бенфіка (Португалія)* — Фенербахче (Туреччина) 1:0
ОСНОВНИЙ ЕТАП
1-й тур
Вівторок, 16 вересня
19:45. Атлетік Більбао — Арсенал 0:2
19:45. ПСВ — Юніон Сен-Жилуаз 1:3
22:00. Реал Мадрид — Марсель 2:1
22:00. Ювентус — Боруссія Дортмунд 4:4
22:00. Бенфіка — Карабах 2:3
22:00. Тоттенгем — Вільярреал 1:0
Середа, 17 вересня
19:45. Славія Прага — Буде/Глімт 2:2
19:45. Олімпіакос — Пафос 0:0
22:00. Баварія — Челсі 3:1
22:00. ПСЖ — Аталанта 4:0
22:00. Ліверпуль — Атлетіко Мадрид 3:2
22:00. Аякс — Інтер 0:2
Четвер, 18 вересня
19:45. Копенгаген — Баєр Леверкузен 2:2
19:45. Брюгге — Монако 4:1
22:00. Манчестер Сіті — Наполі 2:0
22:00. Ньюкасл Юнайтед — Барселона 1:2
22:00. Айнтрахт Франкфурт — Галатасарай 5:1
22:00. Спортінг Лісабон — Кайрат 4:1
2-й тур
Вівторок, 30 вересня
19:45. Аталанта — Брюгге 2:1
19:45. Кайрат — Реал Мадрид 0:5
22:00. Атлетіко Мадрид — Айнтрахт Франкфурт 5:1
22:00. Челсі — Бенфіка 1:0
22:00. Інтер — Славія Прага 3:0
22:00. Буде/Глімт — Тоттенгем 2:2
22:00. Галатасарай — Ліверпуль 1:0
22:00. Марсель — Аякс 4:0
22:00. Пафос — Баварія 1:5
Середа, 1 жовтня
19:45. Карабах — Копенгаген 2:0
19:45. Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед 0:4
22:00. Арсенал — Олімпіакос 2:0
22:00. Монако — Манчестер Сіті 2:2
22:00. Баєр Леверкузен — ПСВ 1:1
22:00. Боруссія Дортмунд — Атлетік Більбао 4:1
22:00. Барселона — ПСЖ 1:2
22:00. Наполі — Спортінг Лісабон 2:1
22:00. Вільярреал — Ювентус 2:2
3-й тур
Вівторок, 21 жовтня
19:45. Барселона — Олімпіакос 6:1
19:45. Кайрат — Пафос 0:0
22:00. Арсенал — Атлетіко Мадрид 4:0
22:00. Баєр Леверкузен — ПСЖ 2:7
22:00. Копенгаген — Боруссія Дортмунд 2:4
22:00. Ньюкасл — Бенфіка 3:0
22:00. ПСВ — Наполі 6:2
22:00. Юніон Сент-Жилуаз — Інтер 0:4
22:00. Вільярреал — Манчестер Сіті 0:2
Середа, 22 жовтня
19:45. Атлетік Більбао — Карабах 3:1
19:45. Галатасарай — Буде/Глімт 3:1
22:00. Монако — Тоттенгем 0:0
22:00. Аталанта — Славія Прага 0:0
22:00. Челсі — Аякс 5:1
22:00. Айнтрахт Франкфурт — Ліверпуль 1:5
22:00. Баварія — Брюгге 4:0
22:00. Реал Мадрид — Ювентус 1:0
22:00. Спортінг Лісабон — Марсель 2:1
4-й тур
Вівторок, 4 листопада
19:45. Славія Прага — Арсенал 0:3
19:45. Наполі — Айнтрахт Франкфурт 0:0
22:00. Атлетіко Мадрид — Юніон Сент-Жилуаз 3:1
22:00. Буде/Глімт — Монако 0:1
22:00. Ювентус — Спортінг Лісабон 1:1
22:00. Ліверпуль — Реал Мадрид 1:0
22:00. Олімпіакос — ПСВ 1:1
22:00. ПСЖ — Баварія 1:2
22:00. Тоттенгем — Копенгаген 4:0
Середа, 5 листопада
19:45. Пафос — Вільярреал 1:0
19:45. Карабах — Челсі 2:2
22:00. Аякс — Галатасарай 0:3
22:00. Брюгге — Барселона 3:3
22:00. Інтер — Кайрат 2:1
22:00. Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд 4:1
22:00. Ньюкасл — Атлетік Більбао 2:0
22:00. Марсель — Аталанта 0:1
22:00. Бенфіка — Баєр Леверкузен 0:1
5-й тур
Вівторок, 25 листопада
19:45. Аякс — Бенфіка 0:2
19:45. Галатасарай — Юніон Сент-Жилуаз 0:1
22:00. Боруссія Дортмунд — Вільярреал 4:0
22:00. Челсі — Барселона 3:0
22:00. Буде/Глімт — Ювентус 2:3
22:00. Манчестер Сіті — Баєр Леверкузен 0:2
22:00. Марсель — Ньюкасл 2:1
22:00. Наполі — Карабах 2:0
22:00. Славія Прага — Атлетік Більбао 0:0
Середа, 26 листопада
19:45. Копенгаген — Кайрат 3:2
19:45. Пафос — Монако 2:2
22:00. Арсенал — Баварія 3:1
22:00. Атлетіко Мадрид — Інтер 2:1
22:00. Айнтрахт Франкфурт — Аталанта 0:3
22:00. Ліверпуль — ПСВ 1:4
22:00. Олімпіакос — Реал Мадрид 3:4
22:00. ПСЖ — Тоттенгем 5:3
22:00. Спортінг Лісабон — Брюгге 3:0
6-й тур
Вівторок, 9 грудня
17:30. Кайрат — Олімпіакос 0:1
19:45. Баварія — Спортінг Лісабон 3:1
22:00. Монако — Галатасарай 1:0
22:00. Аталанта — Челсі 2:1
22:00. Барселона — Айнтрахт Франкфурт 2:1
22:00. Інтер — Ліверпуль 0:1
22:00. ПСВ — Атлетіко Мадрид 2:3
22:00. Юніон Сент-Жилуаз — Марсель 2:3
22:00. Тоттенгем — Славія Прага 3:0
Середа, 10 грудня
19:45. Карабах — Аякс 2:4
19:45. Вільярреал — Копенгаген 2:3
22:00. Атлетік Більбао — ПСЖ 0:0
22:00. Баєр Леверкузен — Ньюкасл 2:2
22:00. Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт 2:2
22:00. Брюгге — Арсенал 0:3
22:00. Ювентус — Пафос 2:0
22:00. Реал Мадрид — Манчестер Сіті 1:2
22:00. Бенфіка — Наполі 2:0
7-й тур
Вівторок, 20 січня
17:30. Кайрат — Брюгге 1:4
19:45. Буде/Глімт — Манчестер Сіті 3:1
22:00. Реал Мадрид — Монако 6:1
22:00. Спортінг Лісабон — ПСЖ 2:1
22:00. Копенгаген — Наполі 1:1
22:00. Олімпіакос — Баєр Леверкузен 2:0
22:00. Тоттенгем — Боруссія Дортмунд 2:0
22:00. Вільярреал — Аякс 1:2
22:00. Інтер — Арсенал 1:3
Середа, 21 січня
19:45. Галатасарай — Атлетіко Мадрид 1:1
19:45. Карабах — Айнтрахт Франкфурт 3:2
22:00. Славія Прага — Барселона 2:4
22:00. Ньюкасл Юнайтед — ПСВ 3:0
22:00. Баварія — Юніон Сент-Жилуаз 2:0
22:00. Аталанта — Атлетік Більбао 2:3
22:00. Марсель — Ліверпуль 0:3
22:00. Ювентус — Бенфіка 2:0
22:00. Челсі — Пафос 1:0
8-й тур
Середа, 28 січня
22:00. Ліверпуль — Карабах 6:0
22:00. Барселона — Копенгаген 4:1
22:00. Атлетіко Мадрид — Буде/Глімт 1:2
22:00. Арсенал — Кайрат 3:2
22:00. Наполі — Челсі 2:3
22:00. ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед 1:1
22:00. Айнтрахт Франкфурт — Тоттенгем 0:2
22:00. Пафос — Славія Прага 4:1
22:00. Брюгге — Марсель 3:0
22:00. ПСВ — Баварія 1:2
22:00. Боруссія Дортмунд — Інтер 0:2
22:00. Монако — Ювентус 0:0
22:00. Юніон Сент-Жилуаз — Аталанта 1:0
22:00. Бенфіка — Реал Мадрид 4:2
22:00. Баєр Леверкузен — Вільярреал 3:0
22:00. Аякс — Олімпіакос 1:2
22:00. Атлетік Більбао — Спортінг Лісабон 2:3
22:00. Манчестер Сіті — Галатасарай 2:0