Бразилия

Футболист сменил клуб в Бразилии.

Бывший нападающий итальянского Палермо, английского Халл Сити и сборной Уругвая Абель Эрнандес стал игроком Флуминенсе. Об этом сообщил Transfermarkt.

По информации авторитетного портала, футболист покинул свой бывший клуб Интернасьональ на правах свободного агента. О подробностях контракта пока не сообщается. К слову, на сайте Интернасьоналя он уже не числится.

За бразильский Интер Эрнандес в текущем сезоне провел всего 10 матчей, преимущественно выходя на замену, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Помимо Халла и Палермо, Абель имеет опыт выступлений в Аль-Ахли из Дохи, Пеньяроль, Сентраль и другие клубы.

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