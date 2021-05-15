Бразилия

Бразильский футболист неожиданно оказался в эпицентре грандиозного скандала.

Как сообщает бразильский ресурс LO-Bianco, помощник государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнс, который также совмещает свою основную деятельность с ЛГБТТК+-активизмом, направил иск в суд Сан-Паулу, в котором обвинил нападающего французского Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймара в организации вооруженного нападения на него.

Причиной данного поступка звездного игрока истец называет серию репортажей его авторства относительно предполагаемых практик гомофобии ос стороны футболиста.

Помимо основного иска, Магальяйнс также указал, что адвокат Неймара Дави де Пайва Коста Тангерина также угрожал ему убийством.

Требования политика заключаются в вынесении судебного приговора в адрес нападающего, с последующей компенсацией в 1 млн бразильских реалов (5,2 млн грн., 190 тыс. долларов США) за якобы причиненный моральный ущерб.

Истец заявляет, что теперь вынужден "скрываться от публики, находясь под угрозой смерти, исходящей от Неймара и его адвоката". Также, он заявляет, что в недавнем прошлом его ограбили по приказу вышеуказанных лиц.

"Нападавшие забрали мой телефон, после чего моей семье начали поступать угрозы в убийстве", — так заявил Магальяйнс на первом слушании по данному делу. Также, активист утверждает, что в настоящее время не может иметь постоянную работу из-за страха быть повторно разысканным нападавшими.

Защита истца заявляет, что их клиент обратился в суд от имени ассоциации по борьбе за защиту прав членов движения ЛГБТТК+, после попытки провести расследования в отношении Неймара, его матери и ее бывшего бойфренда, бразильской модели Тиаго Рамоса. Как заявляет Магальяйнс, после начала работы в данном направлении он стал свидетелем того, как Неймар заявлял в перепалке с Тиаго, что "геев следует убивать".

Стоит отметить, что, когда дело только было передано на рассмотрение прокурорам, то он слишком быстро, по заверения политика, остановили расследование, с финальным вердиктом о том, что с Неймара необходимо снять все обвинения. Это стало причиной для истца заподозрить прокурора в приближенности к семье адвоката игрока Дави де Пайва Коста Тангерино.

Также, Агрипино заявляет о том, что получал анонимные угрозы о том, что "ему придется либо принять 350 тыс. бразильских реалов, либо он будет убит, если не будет молчать".

В ближайшее время по данному делу в Бразилии будет проходить расследование, после чего состоится второе слушание в суде Сан-Паулу.