Бразилия

Команда провалила старт сезона.

Бразильский Фламенго на старте нового сезона тамошней Серии А показал невнятные результаты, в равной степени набрав побед и поражений в восьми сыгранных поединках.

Именно по этой причине руководство клуба не стало ждать развития негативной серии выступлений, и после двух поражений кряду: от Флуминенсе (1:0) и Атлетико Минейро (2:1), приняло решение расстаться с главным тренером основной команды Рожерио Сени.

Культовый бразильский экс-голкипер проработал с командой с ноября 2020-го года, сумев за 44 матча завоевывать по 1,86 очков в среднем за игру.

Уже завтра, 11 июля, Фламенго предстоит сыграть домашний матч против Шапекоэнсе, а возглавлять команду в этой игре будет ровесник Сени — Маурисио Феррейра де Соуза, который ранее работал с юношами Фламенго возрастом до 20 лет.

"Стервятники" на данный момент с 12-ю набранными очками занимают 12-е место в турнирной таблице.