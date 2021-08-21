Бразилия

Бразильца подозревают в участии в преступной организации.

Бывший бразильский профессиональный футболист Андресон, который получил наибольшую известность во время выступлений за английский Манчестер Юнайтед за период с 2007 по 2015 год, и завершивший карьеру в 2020-м году, у себя на родине попал в достаточно неприятную историю.

Экс-игроку "Красных дьяволов" грозит срок до 10 лет тюремного заключения, если будет доказана его причастность к преступной организации, основной деятельностью которой являлись кражи, мошенничество и отмывание денег.

Специальная операция бразильских правоохранительных органов под названием Operation Cryptoshow раскрыла Андерсона как одного из участников группы хакеров, которая организовала кражу и отмывание криптовалют суммарной стоимостью в 5 млн евро у крупных предприятий сталелитейной промышленности.

Еще в прошлом году полиция наведалась в квартиру Андресона в Порту-Алегри, после чего изъяла его компьютер, а сам экс-футболист позднее признался, что действительно занимался работой с криптовалютами, однако от обвинений в причастности хищения крупной суммы денег отказался.

Единственный комментарий по ситуации, на данный момент, принадлежит адвокату бразильца Хулио Сезару Койтинью-младшему: "Относительно инцидента все еще ведется расследование, но мы с моим клиентом уверены, что в данной ситуации он стал жертвой стечения обстоятельств".

Согласно бразильскому законодательству, незаконный оборот криптовалют грозит нарушителям сроком тюремного заключения продолжительностью до 10 лет.