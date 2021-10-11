Бразилия

Бразильский клуб расторг контракт с тренером.

Луис Фелипе Сколари уволен с поста главного тренера Гремио, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Руководство "трехцветных" приняло решение отправить именитого наставника в отставку после вчерашнего поражения от Сантоса (0:1) в матче 25-го тура бразильской Серии А.

Сколари возглавил Гремио в четвертый раз в июле этого года, но не сумел улучшить результаты команды. На данный момент клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея в активе 23 очка.

Наибольших успехов во главе Гремио Сколари удалось добиться в середине 90-х, когда он вместе с командой выиграл чемпионат и Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и Рекопу Южной Америки.