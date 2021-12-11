Бразилия

Футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 41 года.

Бывший нападающий сборной Бразилии Луис Фабиано объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает издание Globo.

Форвард решил прекратить выступления на профессиональном уровне в возрасте 41 года из-за проблем со здоровьем. Последним клубом игрока был Васко да Гама, который он покинул в 2017 году.

Наибольших успехов в Европе Фабиано добился в Севилье, где выступал в 2005-11 годах. В составе "рохмбланкос" нападающий провел 229 матчей, забив 106 голов, и среди прочего дважды становился победителем Кубка УЕФА.

В составе сборной Бразилии Фабиано отыграл 45 поединков, забив 28 голов, и выиграл Кубок Америки-2004 и Кубок конфедераций-2009.