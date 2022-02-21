В финале команда обыграла Фламенго.
Годин - Габигол, getty images
21 февраля 2022, 00:27
Атлетико Минейро в рамках поединка за Суперкубок Бразилии играл против Фламенго и добился победы в серии пенальти.
Атлетико Минейро вышел вперед благодаря точному удару Фернандеса, затем, в начале второго тайма, Фламенго перевернул игру усилиями Барбозы и Энрике.
Однако Атлетико Минейро все-таки смог восстановить паритет благодаря точному удару Халка.
В итоге, игра перешла в серию пенальти, где номинальные хозяева оказались более удачливыми.
Атлетико Минейро — Фламенго 3:2 (в серии пенальти — 8:7)
Голы: И. Фернандес, 42, Халк, 75 — Габигол, 56, Энрике, 64