Бразилия

Гравець має можливість продовжити крар'єру на батьківщині.

Захисник Шахтаря Марлон може перейти до бразильського Фламенго на правах оренди. Про це повідомляє diariodofla.

Мова йде про оренду гравця до кінця сезону із подальшим правом викупу 50 відсотків прав за шість мільйонів євро.

Оренда буде безкоштовною, але Фламенго має повністю виплачувати заробітну плату футболісту.

Нагадаємо, що Марлон приєднався до Шахтаря літом 2021 року та зіграв у 22 матчах в усіх змаганнях.

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