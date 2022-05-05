Бразилия

Гравець зацікавив свій колишній клуб.

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандіньо вже влітку може повернутись на батьківщину.

Як повідомляє журналіст та інсайдер Ніколо Скіра, 37-річний Фернандіньо зацікавив Атлетіко Паранаенсе.

"Червоно-чорні" готові запропонувати контракт на два роки. Окрім цього клубу, бразилець отримав ще дві пропозиції.

Нагадаємо, що з 2000 по 2005 рік футболіст грав у системі клубів Атлетіко Паранаенсе, після чого перейшов у Шахтар.

Контракт Фернандіньо з Манчестер Сіті спливає влітку 2022 року і продовжувати його він не буде.

На його рахунку у сезоні-2021/22 28 матчів, у яких він забив два голи та віддав три асисти.