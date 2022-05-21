Бразилия

37-річний футболіст продовжить кар'єру на батьківщині.

Фернандіньо покидає Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 37-річний футболіст, швидше за все, перейде до Атлетико Паранаенсе. Бразильський клуб запропонував йому угоду на два сезони.

Переговори йдуть на просунутій стадії та незабаром завершаться.

Фернандіньо вже виступав за Атлетіко Паранаенсе з 2000 до 2005 року, а потім перейшов до Шахтаря.

У поточному сезоні Фернандіньо провів 18 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи та 1 асист.