Футболіст відчув, що має проблеми зі здоров'ям.
Фред, Getty Images
25 травня 2022, 19:26
Колишній нападник Ліона, ряда бразильських клубів та збірної Бразилії Фред вирішив закінчити кар'єру. Про це повідомляє ge.globo.
Гравець останнім часом грав небагато, адже відчував проблеми з оком, тому й вирішив закінчити з професіональною кар'єрою.
Він мав оголосити про своє рішення наближчими днями, але Флуміненсе попросило його відкласти анонс до 21 липня — дня, коли клуб буде святкувати 120-річчя.
Нагадаємо, що 38-річний Фред за свою кар'єру пограв за Атлетіко Мінейро, Флуміненсе, Крузейро, Ліон та національну збірну країни. У складі "Cелесао" у гравця 39 матчів та 18 голів.
Серед досягнень Фреда — три чемпіонства Франції, Кубок Франції, два чемпіонства Бразилії у складі Флуміненсе та Кубок Конфедерацій із збірною.