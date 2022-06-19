Бразилия

"Джмелі" продовжують шукати заміну Холанду.

Після трансферу Ерлінга Холанда в Манчестер Сіті, дортмундська Боруссія активно шукає нового форварда.

Кращий бомбардир Аякса у сезоні-2021/22 Себастьєн Аллє входить до списку потенційних новачків німецького клубу.

Видання Voetbal Primeur з посиланням на Bild повідомляє, що "джмелі" запропонували за гравця 33 мільйони євро.

Аякс відмовив на пропозицію, аргументувавши це тим, що сума занадто маленька. Вони хотіли б отримати 38 мільйонів.

Аллє готовий переїхати до Бундесліги. Він забив у минулому сезоні 34 голи у 42 матчах за Аякс в усіх змаганнях.