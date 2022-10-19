Бразилия

Політик прокоментував бажання гравця ПСЖ підтримувати іншого кандидата.

Уже 30 жовтня цього року відбудеться голосування щодо обрання майбутнього президента Бразилії.

Перед відповідальною для країни подією громадяни переважно розділились на два окремі табори, один із яких підтримує продовження каденції чинного очільника держави Жаїра Болсонаро, а інші — бажають голосувати за Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

Зокрема, подібна диференціація спостерігається й серед бразильських футболістів, які грають у Європі. Наприклад, у складі лондонського Тоттенгема нападник Лукас Моура підтримує Болсонаро, а його партнер по нападу Рішарлісон — Лулу.

Форвард французького Парі Сен-Жермен Неймар також бажає проголосувати за чинного президента, про що неодноразово запевняв у своїх інтерв’ю.

Напередодні кандидат у президенти Бразилії Лулу дав інтерв’ю місцевим ЗМІ, у яких пожартував стосовно політичних поглядів зіркового представника своєї країни.

"Неймар може обирати того кандидата, який йому більше підходить за політичними переконаннями.

Але я все ж таки думаю, що він просто боїться, що, якщо я зрештою переможу на виборах, то дізнаюсь про обсяги несплачених ним податків на прибуток, які йому пробачав Болсонаро.

Очевидно, що чинний президент має якісь угоди з батьком цього гравця, через що в самого Неймара зараз проблеми в Іспанії. Проте ця справа вже виходить за межі повноважень президента Бразилії", — заявив політик.

- Reeleição 🤝 Hexa.

- Valeu, @neymarjr !



Brasil acima de tudo!

Deus acima de todos!



2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022

Зауважимо, що, якщо Неймар хоче взяти участь у виборах у Бразилії, він має повернутись на батьківщину до дня голосування, 30 жовтня, бо його ділянка для голосування й досі знаходиться в Сантосі, тоді як Міністерство закордонних справ заборонило своїм громадянам передачу права голосу через довірених осіб на місцях.