Бразилия

Легенда світового футболу заспокоїв своїх прихильників.

Напередодні світові ЗМІ почали писати про те, що у легендарного бразильця Пеле серйозні проблемі зі здоров'ям.

Була інформація, що він більше не реагує на хімієтерапію, а лікарі надають йому паліативну допомогу, що має на меті допомогти йому полегшити біль.

Проте у своєму Instagram Пеле заспокоїв своїх прихильників та попросив підтримувати збірну Бразилії на ЧС-2022.

"Друзі мої, я хочу, щоб усі були спокійні та позитивні. Я сильний, сповнений надій, і я слідую своєму лікуванню, як завжди. Я хочу подякувати всій медичній та сестринській команді за всю ту допомогу, яку я отримав.

Я дуже вірю в Бога, і кожне послання любові, яке я отримую від вас, наповнює мене енергією. І дивіться Бразилію на чемпіонаті світу! Велике вам спасибі за все".