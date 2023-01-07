Бразилець повернеться на європейський континент.
Тайсон, Інтернасьйонал
07 січня 2023, 19:58
Бразильський Інтернасьйонал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід вінгера Тайсона.
Віковий бразилець та клуб за обопільною згодою сторін розірвали контракт, адже Тайсон отримав пропозицію з Європи.
Як стало відомо виданню GauchaZH, 34-річний футболіст далі буде виступати у Греції, куди його запросив ПАОК.
Контракт із клубом, який тренує син Мірчи Луческу Разван, буде розраховано на 1,5 року.
Нагадаємо, що Тайсон перейшов у Інтернасьйонал з донецького Шахтаря у квітні 2021 року на правах вільного агента.