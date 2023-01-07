Бразилия

Бразилець повернеться на європейський континент.

Бразильський Інтернасьйонал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід вінгера Тайсона.

Віковий бразилець та клуб за обопільною згодою сторін розірвали контракт, адже Тайсон отримав пропозицію з Європи.

Як стало відомо виданню GauchaZH, 34-річний футболіст далі буде виступати у Греції, куди його запросив ПАОК.

Контракт із клубом, який тренує син Мірчи Луческу Разван, буде розраховано на 1,5 року.

Нагадаємо, що Тайсон перейшов у Інтернасьйонал з донецького Шахтаря у квітні 2021 року на правах вільного агента.