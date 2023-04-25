Бразилия

Фахівець пов'язаний із зґвалтуванням неповнолітньої.

Нещодавно бразильський Корінтіанс після поразки від Архентінос Хуніорс з рахунком 1:0 у Кубку Лібертадорес звільнив головного тренера Фернандо Лазаро.

Клуб вирішив запросити 59-річного Куку, але одразу зіткнувся із негативною реакцією з боку жіночої команди та жіночої спільноти вболівальниць.

Справа у тому, що задовго до його приходу у клуб, у 1987 році, Алексі Стівала (Куку) засудили за зґвалтування неповнолітньої.

Тоді його заочно засудили швейцарським судом до 15 місяців ув'язнення. Це покарання він так і не відбув, оскільки покинув країну до засудження. Кука заперечував будь-які правопорушення.

Жіноча команда випустила заяву:

"Бути в демократичному клубі означає, що ми можемо використовувати свій голос, іноді публічно, іноді за лаштунками. Поважати молодих жінок — це не просто фраза. Це, перш за все, стан душі".

Кука також висловився з цього приводу:

"Я поважаю жінок. Я ніколи не торкався її. Я був в інших клубах, і мене ніколи не допитували. Моєю помилкою було те, що я ніколи не захищався. Я не захищався, тому що у мене не було грошей, і я не знав про це. Я не планую переховуватися вдома. Я невинний, і моя совість чиста. Я навіть не знав, що був суд на той момент. Я дізнався про вирок через рік".

До Корінтіанса Кука працював із провідними бразильськими клубами: Атлетіко Мінейро, Сан-Паулу, Сантосом та Палмейрасом.