Бразилия

Матеус Франса зацікавив одразу кілька топ-клубів Європи.

Півзахисник Фламенгу Матеус Франса потрапив до списку інтересів одразу кількох топ-клубів Європи. Про це повідомляє журналіст Саймон Джонс.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного бразильця зацікавлені Реал, Ліверпуль та Арсенал.

Також наголошується, що минулого тижня делегація Крістал Пелас побувала у Бразилії, щоб обговорити можливий перехід футболіста найближчим літом. "Стеклярі" вже проводили переговори у листопаді минулого року, але тоді не було такого інтересу до гравця.

Чинний контракт футболіста розрахований до кінця 2028 року. У ньому прописано суму відступних у розмірі 200 мільйонів євро.

Цього сезону Франса провів 20 поєдинків, яких забив два м'ячі. Він виступає за основну команду із грудня 2021 року. На його рахунку 45 ігор та вісім голів.