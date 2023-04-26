Бразилия

Контракт 18-річного гравця з аргентинським клубом спливає в грудні 2024 року.

Лівий захисник Бока Хуніорс Валентин Барко незабаром може перебратися до одного з топ чемпіонатів Європи. Про це повідомляє TuttoSport.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного аргентинця зацікавлені туринський Ювентус та Манчестер Сіті.

Чинний контракт футболіста розрахований до грудня 2024 року. У його угоді є сума відступних у розмірі 10 мільйонів євро.

Із травня 2021 року Валентин провів шість поєдинків за першу команду. За рік він дебютував у складі молодіжної збірної Аргентини U-20.