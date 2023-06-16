38-річний футболіст продовжує виступати у чемпіонаті Бразилії.
Жерсон Маграо, ФК Ботафого Параїба
16 червня 2023, 11:57
Ботафого Параїба у своєму твіттері оголосив про підписання контракту із захисником Жерсоном Маграо.
Деталі угоди із 38-річним бразильцем не розголошуються. До цього він виступав за Ферровіарію.
Нагадаємо, Маграо з 2009 до 2012 року виступав у складі київського Динамо. На його рахунку 37 матчів, чотири голи та шість асистів.
Нині Ботафого посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії у Серії С.