Бразилия

38-річний футболіст продовжує виступати у чемпіонаті Бразилії.

Ботафого Параїба у своєму твіттері оголосив про підписання контракту із захисником Жерсоном Маграо.

Деталі угоди із 38-річним бразильцем не розголошуються. До цього він виступав за Ферровіарію.

Нагадаємо, Маграо з 2009 до 2012 року виступав у складі київського Динамо. На його рахунку 37 матчів, чотири голи та шість асистів.

Нині Ботафого посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії у Серії С.