Бразилия

Ексгравець мадридського Реала знайшов новий клуб.

Лівий вінгер Хесе Родрігес на правах вільного агента приєднався до Курітіби, повідомляє офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

На який час розрахована угода 30-річного іспанця з новим клубом наразі невідомо. Курітіба після 22-х турів займає останнє, 20 місце у чемпіонаті Бразилії. Раніше клуб підписав алжирця Іслама Слімані та грека Андреаса Самаріса.

¡Es nuestro! 🇪🇸



O bicampeão da Champions League pelo Real Madrid, Jesé Rodríguez, assina pré-contrato com o Coritiba!



Bienvenido, Jesé! 🇳🇬#JeséEsDeCoxa 🟢⚪



🎥 Rafa Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/j3SuWqUiiG — Coritiba (@Coritiba) September 6, 2023

У минулому сезоні Хесе зіграв 16 матчів в усіх турнірах за турецький Анкарагюджю, забивши 5 голів та віддавши 2 асисти, після чого приєднався до італійської Сампдорії. Там він провів 11 поєдинків, відзначившись голом та асистом.

Портал transfermarkt оцінює дворазового переможця Ліги чемпіонів в 1 мільйон євро.