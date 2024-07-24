Бразилия

Європейська кар’єра бразильця на цьому етапі була завершена.

Бразильський центральний півзахисник Маркос Антоніо свого часу в 2022 році став рідкісним прикладом гравця, на продажі якого донецький Шахтар після початку повномасштабного вторгнення зумів заробити хоч якісь притомні кошти.

Трансфер до римського Лаціо коштував італійському клубу 7,5 млн євро, тоді як португальському Ешторілу до цього "гірники" заплатили 3,5 млн євро за три роки до цього.

Однак заграти в столиці Італії 24-річний Антоніо так і не зумів, після чого в нього був сезон у оренді в грецькому ПАОКу, бо завершенні якої Маркос повернувся до Лаціо, проте не мав перспектив у боротьбі за місце в стартовому складі.

Було вирішено відправити футболіста до чергової тимчасової позики, але бразильському Сан-Паулу при цьому вдалось ще й вибити право повноцінного трансферу футболіста за 5 млн євро.

Напередодні "трикольорові" оголосили про перехід футболіста та тимчасовий контракт до 2025 року.

За минулий сезон Маркос провів 17 матчів (679 хвилин) у ПАОКу та забив три голи.