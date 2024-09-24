Бразилия

Тренерська кар'єра аргентинця в Бразилії продовжується.

Лучо Гонсалес став головним тренером Атлетіко Паранаенсе, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Раніше 43-річний аргентинець працював в Інтернасьйоналі. Протягом року (липень 2023-2024) він виконував роль асистента керманича клубу. Деякий час Лучо вже працював в Атлетіко (січень 2022 — квітень 2022) на ідентичній посаді.

Саме в клубі з Курітіби експівзахисник Порту та Марселя завершив кар'єру влітку 2021 року.

Нова робота в Атлетіко також не є першою для спеціаліста в якості головного тренера. Під керівництвом Гонсалеса 10 матчів (1В, 4Н, 5П) восени 2022 року провела Сеара.

Після 25 поєдинків Атлетіко Паранаенсе йде 13-м у турнірній таблиці Серії А, маючи 31 заліковий бал. Команда також перебуває в чвертьфіналі Копа Судамерикана, лідируючи в протистоянні з аргентинським Расінгом після першого, домашнього матчу (1:0).