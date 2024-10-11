Бразилия

Легендарний бразилець буде керувати футбольним клубом.

Колишній гравець Барселони, Мілана та збірної Бразилії Роналдінью став співвласником американського клубу Грінвілл Тріумф, що виступає в USL League One (третя за рівнем ліга в США після МЛС і USL Championship — прим.).

Роналдінью підписав угоду на Нью-Йоркській фондовій біржі 9-го жовтня, де йому також було надано честь подзвонити в дзвін, ознаменувавши початок торгового дня.

"Акцент, який Грінвілл та Ліберті роблять на розвиток молоді через академії для хлопчиків і дівчаток, а також високий рівень конкуренції як професійної команди Тріумф, так і передпрофесійної команди Ліберті, вражає.

Для мене і нашої групи це можливість підтримати розвиток футболу на всіх вікових рівнях і стати частиною спільноти, яка цінує міжнародну присутність та унікальне поєднання культур", — заявив Роналдінью.

Зазначається, що клуб із Південної Кароліни було засновано 2018 року і він має амбіції вийти в МЛС.