Бразилия

Вінгер може повернутися на батьківщину.

Неймар близький до повернення в Сантос.

Журналіст Сесар Луїс Мерло інформує про те, що форвард готовий повернутися у свій перший клуб у професійній кар'єрі. Сторони вже домовилися.

Наразі триває робота над розірванням контракту з Аль-Хілалем. Про повернення хочуть оголосити по завершенні розіграшу другої ліги Бразилії. Сантос, який уже виграв турнір, проведе останній матч 25 листопада.

У чемпіонаті Саудівської Аравії більш ніж за рік Неймар провів лише три гри.