Бразилия

Нове призначення для португальського фахівця.

Португальський фахівець Жозе Боту за часи своєї кар’єри шукав себе у футбольній царині в різних ролях.

На початку на батьківщині він працював тренером у Лореші та Сакавененсе, після чого був помічником головного тренера у лісабонській Бенфіці, а згодом обіймав посади скаута та головного скаута "орлів".

Аналогічну роль Боту виконував і в донецькому Шахтарі впродовж трьох років (2018-2021), після чого був спортивним директором грецького ПАОКу та хорватського Осієку, звідки пішов кілька днів тому.

Однак доля підготувала для португальця нове випробування — у бразильському Фламенгу, який так само запросив його на посаду спортивного директора й оголосив про це на своїх офіційних ресурсах.