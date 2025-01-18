Бразилия

Клуб ще не домовився з хавбеком Арсеналу про зарплату.

Жоржиньо може продовжити кар'єру в Бразилії.

Бразильський клуб веде переговори про трансфер півзахисника, чий контракт з Арсеналом закінчується в червні цього року. Фламенго хоче домовитися про перехід гравця — але тільки в тому разі, якщо він покине лондонський клуб на правах вільного агента, повідомляє Globo.

"Червоно-чорні" обговорюють із хавбеком питання про зарплату і сподіваються дійти компромісу. Суми, запитувані стороною Жоржиньо зараз, не влаштовують клуб.

Зазначається, що Арсенал хоче зберегти гравця ще на один сезон.

У поточному сезоні АПЛ 33-річний футболіст провів 10 матчів.