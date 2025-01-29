Досвідчений захисник повернувся на батьківщину.
Даніло, фото Фламенго
29 січня 2025, 20:46
Центральний захисник Даніло після відходу з Ювентуса перебрався до Фламенго, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.
Із 33-річним гравцем "червоно-чорні" підписали контракт, розрахований до кінця 2026 року. Він отримав футболку з 13-м номером.
Раніше Даніло виступав за Ювентус, Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Порту, Сантос і Америку Мінейро. Також на його рахунку 65 матчів за збірну Бразилії.
У сезоні-2024/25 захисник взяв участь у 16 матчах всіх турнірів, відзначившись одним асистом.