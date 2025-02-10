Бразилия

Нападник вийшов на поле з капітанською пов'язкою.

Лівий вінгер Неймар повернувся до стартового складу Сантоса, який у восьмому турі чемпіонату штату Сан-Паулу гостював у Новорізонтіну.

Команди не виявили сильнішого, поділивши очки (0:0), а 33-річного бразильця замінили на 75-й хвилині. У першому після повернення до "чорно-білих" матчі Неймар відіграв лише один тайм (другий).

Після восьми зіграних поєдинків чемпіонату штату Сан-Паулу Сантос іде третім із чотирьох у своєму квартеті, а також десятим із 16-ти в загальній турнірній таблиці. Щоб вийти до плей-оф клубу потрібно фінішувати не нижче другої сходинки групи.

Зазначимо, що в четвер, 13 лютого, "чорно-білі" гостюватимуть у Корінтіанса.