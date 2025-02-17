Бразилия

Зокрема, бразилець забив свій 137-й гол за "чорно-білих".

Лівий вінгер Неймар втретє поспіль вийшов у стартовому складі Сантоса після повернення до клубу.

"Чорно-білі" в десятому турі чемпіонату штату Сан-Паулу приймали Агуа-Санту. Капітан господарів поля Неймар відіграв 85 хвилин, протягом яких відзначився голом із пенальті (заробив сам) та асистом, допомігши Сантосу здобути перемогу з рахунком 3:1.

Після десяти зіграних матчів турніру колектив Педру Кайшиньї лідирує в своєму квартеті, а також іде сьомим із 16-ти в загальній турнірній таблиці.

Попереду в Сантоса зустрічі з аутсайдерами чемпіонату штату Сан-Паулу. Так, 20 лютого "чорно-білі" прийматимуть Нороесте (14-та сходинка), а 23-го лютого — гостюватимуть в Інтернасьйонал Лімейра (16-та).