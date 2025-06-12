Бразилия

Цей сезон футболіст відіграв на правах оренди на батьківщині.

Бразильський центральний півзахисник Маркос Антоніо свого часу взимку 2019 року перебрався до донецького Шахтаря за 3,5 млн євро й виступав за "гірників" до початку повномасштабного вторгнення.

Після цього його за 7,5 млн євро придбав римський Лаціо, але заграти на належному рівні в італійській Серії A футболіст так і не зумів.

"Орли" зрештою вже двічі відправляли 24-річного виконавця до оренди до грецького ПАОКу та бразильського Сан-Паулу відповідно, завдяки чому компенсували 450 тис. євро від вартості трансферу.

Ще частину з цих коштів Лаціо отримає незабаром, оскільки "трикольорові" вирішили викупити контракт гравця за сумку близько 4,2 млн євро.

Антоніо відіграв 18 матчів та зробив дві гольові передачі в поточному сезоні бразильського футболу, але наразі відновлюється від чергової травми підколінного сухожилля.