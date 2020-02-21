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Football.ua выделяет наиболее интересные матчи предстоящих выходных.

Стартовала еврокубковая весна, и клубы уже успели отыграть первые матчи в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, но в национальных первенствах борьба только накаляется, и очередной уикенд принесет много интересных поединков. В английской Премьер-лиге состоится несколько противостояний между ведущими командами, в том числе и матч Челси – Тоттенхэм. Также возобновляется борьба в УПЛ, где Шахтер примет черниговскую Десну. А в Турции состоится дерби между двумя принципиальными и непримиримыми соперниками – Фенербахче и Галатасараем.

Football.ua предлагает ознакомиться с анонсами главных матчей этого уикенда.

Арсенал – Эвертон

Воскресенье, 23 февраля, 18:30. Лондон, Эмирейтс. 27-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Арсенал и Эвертон этой зимой оказались в одинаковых ситуациях, расставшись со своими главными тренерами и пригласив на их место соответственно Микеля Артету и Карло Анчелотти. На данный момент команды идут бок о бок в турнирной таблице, и этот матч может показать, кому из них перестановки пошли на пользу.

Стоит отметить, что предыдущую встречу в декабре прошлого года (0:0) "канониры и "ириски" проводили еще со временными наставниками. С тех пор ливерпульский клуб заметно улучшил свои показатели, оторвался от зоны вылета и теперь даже может претендовать на попадание в еврокубки. Арсенал же существенно свои позиции не изменил и продолжает чередовать успешные и неуспешные результаты.

Челси – Тоттенхэм

Суббота, 22 февраля, 14:30. Лондон, Стэмфорд Бридж. 27-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Жозе Моуриньо предстоит пройти очередную непростую проверку на посту главного тренера Тоттенхэма во встрече с важным клубом в своей тренерской карьере – Челси. В декабре прошлого года португалец не смог пройти этот тест, уступив на своем поле "синим" со счетом 0:2.

Теперь же у менеджера Тоттенхэма было время лучше познакомиться с командой и улучшить ее игру. В последних матчах "шпоры" показывали прекрасные результаты и приблизились к команде Лампарда на расстояние одного очка. Победа в этом поединке позволит Тоттенхэму обойти своего конкурента и подняться на заветную четвертую строчку.

Оптимизма Челси может добавлять неудача "шпор" в Лиге чемпионов, где они уступили на своем поле Лейпцигу, а также их серьезные кадровые проблемы в нападении.

Лестер – Манчестер Сити

Суббота, 22 февраля, 19:30. Лестер, Кинг Пауэр Стэдиум. 27-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Ман Сити, как впрочем и весь футбольный мир, был ошарашен новостью об отстранении команды из Лиги чемпионов и вряд ли теперь находится в хорошем психологическом состоянии. Однако в перенесенном матче с Вест Хэмом "горожане" показали, что способны решать свои турнирные задачи даже в такой непростой ситуации и не намерены опускать руки.

В 27-м туре команду Пепа Гвардиолы ждет более серьезный соперник в лице Лестера, который идет на третьей строчке и отстает лишь на четыре пункта. Подопечные Брендана Роджерса зарекомендовали себя хорошо организованной и сильной командой, которая может создать проблемы любому сопернику.

Встреча первого круга в декабре прошлого года завершилась победой Сити со счетом 3:1, и теперь "лисы" наверняка хотят реабилитироваться за то поражение.

Шахтер – Десна

Воскресенье, 23 февраля, 17:00. Харьков, ОСК Металлист. 19-й тур УПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В этот уикенд после долгой зимней паузы возобновляется чемпионат Украины. В матче 19-го тура лидирующий в турнирной таблице Шахтер примет на своем поле Десну, которая претендует на место в еврокубковой зоне.

Несмотря на высокое место в таблице, черниговскому клубу вряд стоит рассчитывать на успех в этом поединке. Встреча команд в матче первого круга завершилась минимальной победой "горняков". Донецкий клуб побежал во всех трех матчах после выхода "северян" в УПЛ и при этом не пропустил ни одного гола.

Шальке – Лейпциг

Суббота, 22 февраля, 19:30. Гельзенкирхен, Фельтинс-Арена. 23-й тур Бундеслиги

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Центральным матчем 23-го тура Бундеслиги станет противостояние Шальке и Лейпцига в Гельзенкирхене.

"Быки" начали новый год на вершине таблицы, но после некоторых неудачных поединков утратили лидерство, а в очной встрече с Баварией сыграли в нулевую ничью. Однако уверенная победа над Вердером (3:0) и последующий успех в первом матче с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов наверняка вернули команде Юлиана Нагельсманна веру в свои силы.

Соперник у РБ в этом матче также будет непростой – Шальке. "Кобальтовые" хоть утратили свои позиции после серии неудачных результатов, но продолжают оставаться серьезным соперником и претендовать на место в еврокубках. Тем более, в матче первого круга "сине-белые" победили на выезде со счетом 3:1.

Атлетико – Вильярреал

Воскресенье, 23 февраля, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополитано. 25-й тур Примеры

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В 25-м туре Примеры особого внимания заслуживает матч Атлетико и Вильярреала.

В последнее время "матрасники" чередовали успешные результаты с неудачами и несколько утратили свои позиции в борьбе за место в зоне ЛЧ. Команда Диего Симеоне делит четвертое место с Севильей, у которой также 40 очков, и на два пункта опережает Вильярреал.

Однако недавняя победа над Ливерпулем (1:0) в первом матче в 1/8 финала Лиги чемпионов должна поднять и без того высокий боевой дух команды. Вильярреал же в случае победы и неудачи Севильи во встрече с Хетафе сам имеет возможность выйти на четвертую строчку.

Фенербахче – Галатасарай

Воскресенье, 23 февраля, 18:00. Стамбул, Улкер. 23-й тур турецкой Суперлиги

В турецкой Суперлиге в этот уикенд состоится стамбульское дерби между Фенербахче и Галатасараем.

Галатасарай ведет серьезную борьбу за чемпионский титул с Трабзонспором и Башакшехиром и отстает от них соответственно на два и один пункт. Впечатляет и победная серия "красно-желтых", которая составляет уже шесть матчей. Фенербахче же идет не так успешно и отстает от своего заклятого соперника на четыре очка. Однако текущее положение и ситуация вряд ли особым образом повлияет на настрой команд и их желание победить.

Стоит отметить, что последние пять поединков между командами завершались ничьими, а победа одной из команд датируется апрелем 2017-го, когда Фенербахче минимально выиграл на выезде.

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