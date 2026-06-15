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Увесь футбол — у твоєму смартфоні! Качай на iOS та Android!

Застосунок Football.ua – це вся інформація про футбол: розклад та результати матчів, онлайн трансляції, статистика, турнірні таблиці, відео голів та огляди матчів, новини та багато іншого.

Ми раді повідомити про вихід великого оновлення нашого мобільного застосунку. Головні зміни торкнулися двох напрямків: візуального стилю та функціональності розділу "Матчі".

КЛЮЧОВІ НОВОВВЕДЕННЯ:

🟩 Глибока статистика в реальному часі. Користувачі тепер можуть відстежувати розширені показники команд і гравців у режимі онлайн.

🟩 Оцінки гравців. Система лайв-рейтингу дозволяє бачити внесок кожного футболіста одразу в момент здійснення дій.

🟩 Оновлений інтерфейс. Ми переробили навігацію та дизайн, зробивши застосунок ще більш швидким і зручним.



ТРАДИЦІЙНИМ ФУНКЦІОНАЛОМ ЗАЛИШИЛИСЯ:

🟩 Прямі трансляції.

🟩 Розклад та результати матчів безлічі турнірів (не тільки топ!)

🟩 Усі основні новини.

🟩 Відео голів та огляди матчів.

🟩 Статистика за вашими улюбленими командами та чемпіонатами.

🟩 Свіжі та актуальні матеріали щодня.





Зручний інтерфейс та крутий контент роблять додаток Football.ua найкращим вибором для будь-якого вболівальника.



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