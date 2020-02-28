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Football.ua выделяет наиболее интересные матчи предстоящих выходных.

В Европе уже вовсю началась футбольная весна с еврокубковыми баталиями и все возрастающей конкуренцией в национальных первенствах. Этот уикенд обещает быть богатым на интересные события и захватывающие матчи между ведущими командами. Так, в Примере состоится Эль-Класико, которое привлекает внимание всего футбольного мира. В Англии Астон Вилла и Манчестер Сити сразятся за Кубок английской лиги, а в Италии должны встретиться претендующие на чемпионский титул Ювентус и Интер.

Football.ua предлагает ознакомиться с анонсами главных поединков предстоящего уикенда.

Реал Мадрид – Барселона

Воскресенье, 1 марта, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. 26-й тур Примеры

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Безусловно, центральным матчем уик-энда станет противостояние мадридского Реала и Барселоны. Команды лидируют в турнирной таблице Примеры и являются главными претендентами на чемпионский титул.

В минувшем туре каталонский клуб воспользовался осечкой "сливочных" во встрече с Леванте и вернулся на первую строчку, обеспечив отрыв в два очка. В этом матче подопечные Зинедина Зидана могут как вернуть себе лидерство, так и отпустить "сине-гранатовых" в еще больший отрыв.

Добавляет проблем хозяевам травма Эдена Азара, который повредился в первом же матче после восстановления от травмы. Не поможет Реалу и молодой вингер Родриго, который заработал удаление в матче за молодежную команду.

У Барселоны к уже давним проблемам в нападении добавилась травма Серхи Роберто, однако клуб смог частично решить кадровые вопросы, выкупив у Алавеса форварда Мартина Брайтуэйта.

Астон Вилла – Манчестер Сити

Воскресенье, 1 марта, 18:30. Лондон, Уэмбли. Кубок английской лиги

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Астон Вилла и Манчестер Сити пропустят матчи очередного тура АПЛ, так как им предстоит разыграть между собой Кубок английской лиги.

Ман Сити показал в двух последних матчах, что, если недавний скандал с исключением из Лиги чемпионов и сказался на команде, то не влияет на ее результаты. Теперь же "горожане" получат возможность завоевать второй трофей в сезоне после выигранного в августе Суперкубка Англии.

Бирмингемский клуб же победой в турнире может частично исправить плохие впечатления от дебютного сезона в элитном дивизионе и завоевать право на участие в еврокубках, даже несмотря на возможный вылет из АПЛ. В текущем сезоне команды встречались уже дважды, и оба поединка с разгромным счетом выигрывал Сити (3:0 и 6:1).

Тоттенхэм – Вулверхэмптон

Воскресенье, 1 марта, 16:00. Лондон, Тоттенхэм. 28-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

После прихода Жозе Моуриньо Тоттенхэм уже несколько раз вплотную подходил к топ-четверке, но подняться на заветное четвертое место команде каждый раз не позволяли поражения в матчах с прямыми конкурентами. Так, в минувший уик-энд "шпоры" уступили Челси (1:2) и позволили "синим" оторваться на 4 очка.

В этом туре Тоттенхэму предстоит провести непростую встречу с Вулверхэмптоном, который отстает лишь на один пункт. В матче первого круга лондонский клуб победил на выезде со счетом 2:1, но повторить этот успех ему будет непросто, так как команда Нуну Эшпириту Санту находится на хорошем ходу.

Эвертон – Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 1 марта, 16:00. Ливерпуль, Гудисон Парк. 28-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Не менее интересной должна стать и дуэль Эвертона с Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" хоть и не отличаются особой стабильностью, но все равно остаются серьезным претендентом на четвертое место, подтверждением чему являются уверенные победы над Тоттенхэмом и Уотфордом в последних матчах.

Эвертон, безусловно, прибавил с приходом Карло Анчелотти, однако закрепиться в верхней половине таблицы команде пока не удается. В минувшем туре "ириски" уступили Арсеналу и позволили лондонскому клубу обойти себя в турнирной таблице. Теперь же ливерпульский клуб ожидает не менее серьезный соперник.

РБ Лейпциг – Байер

Воскресенье, 1 марта, 16:30. Лейпциг, Ред Булл Арена. 24-й тур Бундеслиги

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

В центральном матче 24-го тура Бундеслиги Лейпциг примет на своем поле Байер.

Оба коллектива ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и обе могут завершить сезон в топ-четверке. На данный момент Лейпциг ведет борьбу за чемпионство с Баварией, отставая от мюнхенского клуба лишь на один пункт. Байер же делит четвертую строчку с Боруссией М, а его отставание от "быков" составляет 5 очков.

Встреча первого круга между командами в Леверкузене завершилась ничьей 1:1.

Ювентус – Интер

Воскресенье, 1 марта, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. 26-й тур Серии А

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Поединок Ювентус – Интер, как и любое массовое мероприятие в Италии, сейчас находится под угрозой переноса из-за разразившейся в стране эпидемии коронавируса. На данном этапе футбольные власти приняли решение, что все поединки тура будут проходить без зрителей. Президент туринского клуба Андреа Аньелли уверял, что сделает все, чтобы встреча двух претендентов на титул непременно состоялась в назначенное время.

Интер немного ухудшил свое положение в чемпионской гонке, проиграв еще одному прямому конкуренту в лице Лацио, который идет вторым. На данный момент "нерадзурри" отстают от Юве на 6 пунктов, но имеют матч в запасе, а потому победа в этой встрече позволит команде Антонио Конте сравняться с туринцами по потерянным очкам.

В матче первого круга на Джузеппе Меацца Ювентус одержал победу со счетом 2:1.

Аякс – АЗ / ПСВ – Фейеноорд

Воскресенье, 1 марта. 25-й тур Эредивизи

Очередной тур Эредивизи будет примечателен сразу двумя поединками между лидирующими командами и прямыми конкурентами за места на вершине турнирной таблицы.

В Амстердаме лидер первенства Аякс примет своего главного конкурента в борьбе за титул – АЗ, который отстает от него на три пункта. В Эйндховене же сразятся несколько отстающие от них и ведущие борьбу за третью строчку ПСВ и Фейеноорд.

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