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Football.ua рассказывает о ситуациях, когда известные профессиональные футболисты не следовали режиму, который был установлен тренерским штабом.

Футболисты по всему миру призывают следовать условиям карантина. И за это им "плюс в карму". Однако, далеко не все спортсмены являются профессионалами до "мозга костей". Некоторые могут быть настоящими лицемерами, которые сперва рассказывают о преимуществах здорового образа жизни, а затем употребляют алкоголь в чрезмерном количестве или даже наркотики.

Некоторые отделываются мелкими проступками, но все равно их действия фиксируются тренерскими штабами и влекут за собой некоторые последствия. Таких историй тысячи, а в этом материале мы собрали восемь забавных случаев, которые навсегда останутся в памяти у наших героев.

Джимми Джонсон (Шотландия)

В мае 1974 года проходил Британский кубок среди национальных сборных. В составе шотландской сборной был вызван обладатель Кубка чемпионов-1967 вингер Селтика Джимми Джонсон. Его родная сборная должна была встретиться с Англией в Глазго на Хампден-Парк. У Джонсона к тому моменту были непростые отношения с руководством Селтика, которое считало 30-летнего ветерана не подходящим игроком для продления контракта. На фоне этого Джонсон напился.

За несколько дней до матча с англичанами Джонсона нашла береговая охрана у берегов города Ларгс, в 53 километрах от Глазго. Дело в том, что Джимми напился настолько, что даже и не вспомнил как ему удалось украсть лодку и без весел так далеко отплыть.

На следующее утро его товарищи по команде исполняли серенаду за завтраком: "Что мы будем делать с пьяным матросом?".

Тем не менее, Джонсон отлично подготовился к матчу, а Шотландия победила Англию 2:0.

Робби Кин (Тоттенхэм)

В 2009-м году Робби Кин пригласил товарищей по команде на один день к себе в гости в Дублин после ничейного поединка с Эвертоном на выезде. Наставник "шпор" Гарри Реднапп не был против, так как игрокам был дан один день выходного. Однако, специалист не ожидал, что футболисты "оттянуться" по полной:

"Среда была их выходным днем. Робби сказал мне, что они едут в Ирландию играть в гольф. У меня не было поводов сомневаться в этом".

На самом деле, Кин и не менее 16 игроков первой команды по полной программе насладились ночной жизнью Дублина. Когда они вернулись, они дома проиграли Вулверхэмптону 0:1 и каждый из игроков заплатил по 20 тыс фунтов штрафа.

Гонсало Хара, Жан Босежур, Карлос Кармона, Артуро Видаль и Хорм Вальдивия (Чили)

Сборая Чили отсеяла пятерых игроков с лагеря своей команды на два матча отборочного турнира к чемпионату мира после того, как они нарушили режим в 2011 году. Защитник Вест Бромвича Гонсало Хара, вингер Бирмингема Жан Босежур, защитник Аталанты Карлос Кармона, полузащитник Ювентуса Артуро Видаль и Хорхе Вальдивия из Палмейраса отправились на крещение дочери Вальдивии. На мероприятии они употребили немало алкоголя.

Тренер Чили Клаудио Борги заявил на пресс-конференции, что игроки находятся "в состоянии, не подходящем ни для чилийской сборной, ни для профессионального игрока".

Ромарик и Дидье Зокора (Севилья)

В 2010 году Дидье Зокора и Ромарик из Севильи нарушили "тихий" час в команде, банально выскочив из своего гостиничного номера около полуночи, чтобы пойти в ночной клуб накануне игры с Барселоной на Камп Ноу. "Сине-гранатовые" их не простили — 0:5.

Главный тренер андалусийцев Грегорио Мансано узнал о проступке после того как попросил у персонала отеля видеозаписи. Оба были оштрафованы на 30 тыс евро.

Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед)

Дуайт Йорк был "плохишом" в автобиографиях сэра Алекса Фергюсона. В мае 2001-м он был замечен, выпивая алкогольные напитки с Расселом Лэтапи, нарушая 48-часовой "комендантский" час прямо накануне поединка команды.

Ферги продолжал верить в Йорка, говоря, что нападающий "был фантастическим с первого дня". Однако именно в том сезоне-2000/01 Йорк "скатился". Он отыграл за "красных дьяволов" еще один сезон, после чего переехал в Блэкберн Роверс.

Алекс Ивоби (Арсенал)

В январе 2018-го молодой футболист был замечен во время скандальной вечеринки, где присутствовали наркотики и алкоголь. Состоялось это накануне матча Кубка Англии против Ноттингем Форест. После этого игрок был оштрафован Арсеном Венгером.

В свою очередь, Джек Уилшир вспоминал, что звезда Ивоби был самым штрафуемым футболистом в клубе.

Марио Балотелли (Манчестер Сити)

Роберто Манчини однажды сказал, что Марио Балотелли был как один из его детей. "Сперва он может расстроить своим поведением, но в конечном счете он был славным парнем", — говорил итальянец.

Манчини, безусловно, был зол на Марио, когда тот нарушил 48-часовой "тихий" час команды перед матчем Премьер-лиги против Челси в декабре 2011-го.

Балотелли даже не пытался скрыть факт своих гуляний, раздавая автографы и позируя для фото.

Говорят, что он участвовал в схватке на мечах с одним из своих приятелей. На следующий день "горожане" уступили Челси 1:2, а Марио был оштрафован на 150 тыс фунтов.

Уэйн Руни (Англия)

Форвард сборной Англии Уэйн Руни был вынужден принести извинения за нарушение режима в лагере сборной. 11 ноября 2016-го "три льва" на Уэмбли одолели Шотландия (3:0) в рамках квалификации к чемпионату мира-2018. Через четыре дня у англичан был запланирован товарищеский матч против Испании. Подготовка сборной продолжалась.

Тем не менее Уэйн решил дать себе отдохнуть и отправился на свадьбу к своему товарищу. Руни был сфотографирован за "игрой" на пианино в одном из лондонских отелей. Позже очевидцы рассказывали, что сам Руни едва держал себя на ногах, а музыка, которую он издавал с игры на пианино — была ужасной. Позже Футбольная ассоциация отстранила Руни от матчей сборной.

По материалам FourFourTwo