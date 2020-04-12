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Тем не менее, одно дело все еще будет рассматриваться.

В ближайшее время прокуратура Швейцарии должна закрыть одно из дел в отношении бывшего президента ФИФА Джозефа Блаттера, сообщает Associated Press.

По информации источника, речь идет о деле с злоупотреблением прав при продаже телетрансляций.

В 2005 году Блаттер заключил соглашение с Карибским футбольным союзом по продаже прав на ЧМ-2010 и 2014 годов. Данная сделка была невыгодной для ФИФА, утверждает издание.

Однако второе дело остается открытым: Блаттер обвиняется в необоснованно высоких выплатах главе УЕФА Мишелю Платини.

Отметим, что в декабре истекла четырехлетняя дисквалификация Мишеля Платини.

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