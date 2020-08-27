Другое

Football.ua рассказывает о переходах футболистов, которые взбудоражили общественность своей неоднозначностью.

Трансферный рынок — неотъемлемая составляющая современного футбола, которая вызывает интерес у большинства болельщиков. Ежедневно в прессе фигурируют всевозможные слухи о потенциальных громких переходах игроков из одной команды в другую.

Некоторые из таких трансферов воплощаются в реальность и не становятся каким-то сюрпризом или сенсацией, но в истории футбола были и весьма фантастические и противоречивые переходы, вызвавшие неоднозначную реакцию у фанатов и сильный ажиотаж в СМИ.

Football.ua в данном материале поведает именно о самых скандальных трансферах, которые можно бы было представить только в компьютерных играх, но они состоялись в реальной жизни.

Джон Оби Микель, из Манчестер Юнайтед в Челси

Сумма трансфера: 16 млн фунтов

"Это сюрреалистичная история, — признавался сам Микель, вспоминая об истории с переходом в Челси, — я был совсем ребенком, понимаете?" Действительно, нигерийскому хавбеку было всего 19 лет, однако уже в столь юном возрасте тогда еще игрок норвежского Люна заинтересовал Манчестер Юнайтед. Более того, в январе 2005 года Оби Микель подписал предварительный контракт с "красными дьяволами", о чем было объявлено пресс-службой манкунианцев.

Официальный анонс предстоящего трансфера талантливого полузащитника не остановил Челси, который сумел перехватить футболиста, тем самым спровоцировав скандал с участием ФИФА. Несмотря на состоявшуюся пресс-конференцию, на которой МЮ презентовал Микеля в качестве новичка своей команды, нигериец вскоре отправился в Лондон на переговоры с Челси, а уже во время второй встречи с сэром Алексом Фергюсоном заявил о нежелании переезжать на Олд Траффорд.

Тем не менее, чтобы урегулировать конфликт, Челси обязали выплатить Манчестер Юнайтед компенсацию в размере 12 миллионов фунтов за игрока, который так и не сыграл ни одного матча за команду Фергюсона. Также 4 миллиона фунтов отправились в бюджет Люна. "Мне пришлось принять решение, с которым я буду жить всю оставшуюся жизнь", — говорил Оби Микель.

Карлос Тевес, из Манчестер Юнайтед в Манчестер Сити

Сумма трансфера: 25,5 млн фунтов (компании Media Sports Investment)

Главная причина противоречивости этого трансфера заключается не только в принципиальной вражде двух манчестерских клубов, но и во владении прав на футболиста "третьей стороны". Фактически Манчестер Юнайтед взял Тевеса в аренду у компании Media Sports Investment, принадлежащей агенту Кие Джурабчиану, однако "красные дьяволы" намеревались приобрести аргентинского форварда на постоянной основе.

Полноценный переход Тевеса в МЮ не вызывал ни у кого никаких сомнений, но в это дело внезапно включился разбогатевший Манчестер Сити, который был поглощен арабскими инвесторами в 2008 году. Аргентинец перешел в стан принципиальных соперников "красных дьяволов", а Ман Сити в издевательской форме устанавливал рекламные щиты в Большом Манчестере с изображением Карлоса Тевеса и надписью "Добро пожаловать в Манчестер".

Данная история вызвала у тогдашнего главного тренера МЮ сэра Алекса Фергюсона некоторое раздражение и недовольство. Шотландский специалист называл решение об установке билбордов "глупым и высокомерным", а Манчестер Сити — "маленьким клубом с маленьким менталитетом". Сам Тевес продолжил конфликт с Фергюсоном во время празднования чемпионства Сити в 2012 году, выйдя на публику с плакатом "Покойся с миром, Ферги".

Джон Робертсон, из Ноттингем Форест в Дерби Каунти

Сумма трансфера: неизвестно

Эта история положила конец дружбе двух специалистов, которые были одним из величайших тандемов в истории английского футбола. В 1982 году Питер Тейлор покинул тренерский штаб Брайана Клафа, возглавлявшего в тот момент Ноттингем Форест, ради поста главного тренера в стане принципиальных соперников "лесников" Дерби Каунти. Несмотря на многолетнюю совместную работу, Клаф расценил уход своего товарища как предательство, но дальнейшие события лишь усугубили натянутые отношения бывших "неразделимых" коллег.

В 1983 году Тейлор провернул за спиной Клафа трансфер левого вингера Джона Робертсона, который на тот момент являлся незаменимым игроком для Фореста, но переживал спад в игре. Тейлор не сказал ничего бывшему другу о подписании его игрока, а сам Клаф узнал об этой новости во время одной из своих прогулок.

Этот поступок окончательно разрушил отношения бывших товарищей. Клаф не смог простить Тейлора и говорил, что переехал бы того на автомобиле, если бы увидел на обочине дороги. Больше тренеры никогда не разговаривали, однако Клаф высказывал соболезнования после смерти Тейлора в 1990 году.

Робин ван Перси, из Арсенала в Манчестер Юнайтед

Сумма трансфера: 24 млн фунтов

К 2012 году уход звездных футболистов стал для Арсенала обыденным делом. От Патрика Виейра и Тьерри Анри до Самира Насри и Эммануэля Адебайора: каждый из этих переходов болезненно воспринимался болельщиками "канониров", однако трансфер Робина ван Перси за 24 миллиона фунтов в Манчестер Юнайтед стал для них настоящим ударом ниже пояса.

Уход Ван Перси стал в то время очередным признаком того, что больше Арсенал не является принципиальным соперником для Манчестер Юнайтед. Манкунианцы доказали, что могут приобрести всех, кого захотят, даже многолетнего лидера лондонского Арсенала.

"Я всегда слушаю маленького мальчика внутри меня в таких ситуациях", — объяснял Ван Перси свой выбор в пользу МЮ. И этот мальчик выиграл английскую Премьер-лигу в своем первом сезоне на Олд Траффод, забив 26 голов в 38 поединках. В то же время голландский форвард стал предателем для болельщиков Арсенала и объектом оскорбительных чантов.

Эшли Коул, из Арсенала в Челси

Сумма трансфера: 6,5 млн фунтов + Вильям Галлас

Продолжая тему с Арсеналом, вспомним еще об одном скандальном переходе игрока "канониров" в стан конкурирующего клуба. Речь пойдет об Эшли Коуле, который выступал за команду Арсена Венгера в период с 1998 по 2006 год и в целом является воспитанником Арсенала.

Вести переговоры с футболистом за спиной его клуба — одна из тех вещей, которая недопустима в футболе, хотя обычно не несет за собой никакого наказания. Несмотря на это, в январе 2005 года новость о встрече Коула с тогдашним главным тренером Челси Жозе Моуриньо в одном из ресторанов отеля стала сенсацией и самой обсуждаемой темой.

Английский фулбек хотел уйти из Арсенала, однако эти неофициальные переговоры с "пенсионерами" были признаны руководством Премьер-лиги незаконными. Коула оштрафовали на 75 тысяч фунтов, Моуриньо — на 200 тысяч, а Челси — на 300 тысяч. Ничто из этого не помешало защитнику переехать на Стэмфорд Бридж спустя год, став частью обмена на Вильяма Галласа. Вполне закономерно, что болельщики "пушкарей" были в ярости от такого поступка Коула.

Йохан Кройф, из Аякса в Фейеноорд

Сумма трансфера: свободный агент

Человек должен обладать невероятным мужеством, чтобы принять неординарное решение в порыве злости, заведомо зная о его последствиях. Именно это мужество было у Кройфа, легендарного нападающего Нидерландов, чье имя ассоциируется с Аяксом.

В 1983 году второй период пребывания Кройфа в амстердамском клубе подходил к своему завершению, и руководство не планировало предлагать уже 36-летней легенде новый контракт. В Аяксе думали, что Кройфу уже нужно завершить футбольную карьеру и посвятить себя другой деятельности, что вызвало у форварда ярость.

Разъяренный Кройф сделал, казалось бы, невозможное. Он подписал соглашение с Фейеноордом, являющимся принципиальным соперником и конкурентом Аякса. В Роттердаме Йохан Кройф выиграл Кубок Нидерландов, золотые медали чемпионата, а также стал лучшим футболистом года в Нидерландах. "Я хотел вывести свой гнев на Аякс с помощью Фейеноорда после того, как клуб выбросил меня как мусор", — написал Кройф в своей автобиографии.

Роберто Баджо, из Фиорентины в Ювентус

Сумма трансфера: 8 млн фунтов

Ювентус и Фиорентина никогда не были конкурирующими клубами в силу территориальной отдаленности, но все изменилось в сезоне-1981/82, когда туринцы обошли флоренцийцев в турнирной таблице и стали чемпионами только благодаря пенальти на последних минутах заключительного тура против Катандзаро.

Однако обычная неприязнь переросла в ненависть в 1990 году, когда Фиорентина продала своего лидера Роберто Баджо за 8 миллионов фунтов в Ювентус, что стало рекордом в то время. Фанаты "фиалок" осадили офисы клуба, а президент Флавио Понтелло был вынужден укрываться от бунта болельщиков на стадионе. Последующие беспорядки привели к 50 раненым и девяти арестам.

Когда команды встретились в одном из матчей, Баджо отказался бить пенальти и объяснил свое решение тем, что вратарь Фиорентины Джанматтео Мареггини хорошо знал его технику исполнения одиннадцатиметровых. Как оказалось, причина отказа Баджо заключалась совершенно в другом. Когда итальянец покидал поле после замены, он поднял выброшенный шарф Фиорентины и помахал фанатам. Позже стало известно, около 300 болельщиков "старой синьоры" пришли на тренировку через несколько дней, устроив протест против Баджо.

Сол Кэмпбелл, из Тоттенхэма в Арсенал

Сумма трансфера: свободный агент

Тема нарушенных обещаний касается многих представителей этого списка, но историю об уходе Сола Кэмпбелла болельщики Тоттенхэма до сих пор вспоминают с отвращением на лице. Еще в сезоне-2000/01 все знали об истекающем контракте защитника со "шпорами". Сам футболист рассматривал различные варианты, но мало кто мог подумать, что он покинет родной клуб, а тем более присоединится к ненавистным соперникам из Арсенала.

Во многом причиной убеждений касательно продления Кэмпбеллом контракта с Тоттенхэмом стало его заявление о желании остаться, но позже англичанин изменил свою позицию. Он говорил, что хочет перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, но настаивал, что ни в коем случае не подпишет соглашение с Арсеналом. Неудивительно, что когда Сол Кэмпбелл перешел в стан "канониров" на правах свободного агента, болельщики Тоттенхэма ознаменовали это в качестве "окончательного акта предательства".

Мо Джонстон, из Нанта в Рейнджерс

Сумма трансфера: 1,9 млн фунтов

Летом 1989 года пребывание Джонстона во французском Нанте подходило к концу, а сам футболист намеревался вернуться в Шотландию. Логичным решением было возвращение в Селтик, за который Мо провел почти 100 матчей и стал чемпионом Шотландии в 1986 году. Джонстон посетил пресс-конференцию и уже позировал для фото на фоне Селтик Парк. Казалось, что сделка практически завершена, но в один момент все рухнуло. Через несколько недель нападающий уже был одет в синюю футболку Рейнджерс, которые удовлетворили его финансовые требования, в отличие от Селтика.

Это был из разряда тех трансферов, которые вызывали злость и недовольство абсолютно всех: Селтик стал жертвой предательства, а большинство болельщиков Рейнджерс были возмущены переходом экс-игрока "кельтов", который раньше был не только основным в стане конкурирующего клуба, но и стал первым католиком в истории "джерс" (многие фанаты клуба из Глазго — протестанты). Согласно книге Билла Мюррея "Олд Фирм", клуб даже отказывался производить форму Джонстона, пока тот не забил Селтику.

Свое двухлетнее пребывание в Рейнджерс футболист завершил с тремя голами в ворота Селтика, став чемпионом Шотландии 1990 года. Интересно, что после одного из таких мячей в лицо Джонстона прилетел пирог от болельщиков "кельтов", которые не простили форварду его предательство.

Луиш Фигу, из Барселоны в Реал Мадрид

Сумма трансфера: 38 млн фунтов

Трансфер Луиша Фигу из Барселоны в Реал стал настоящим национальным инцидентом в Испании. В 2000 году проходили выборы на пост президента мадридского гранда, на которых Флорентино Перес отставал в голосовании, поэтому ему нужно было сделать нечто невероятное, чтобы получить эту должность.

Таким образом, функционер предложил Фигу сделку: если он проиграет на выборах, то выплатит португальцу 1,6 миллионов фунтов, а если выиграет, то Фигу должен будет перейти в Реал, либо выплатить Пересу компенсацию в размере 19 миллионов фунтов.

Учитывая призрачные шансы Флорентино стать президентом Реала, эта сделка выглядела для Фигу как легкий способ заработать деньги. Но Перес выиграл, выплатил Барселоне рекордные 38 миллионов фунтов, и трансфер Фигу в мадридский гранд состоялся. Когда легендарный португалец впервые вернулся на Камп Ноу, болельщики "сине-гранатовых" осыпали его оскорблениями и различными предметами с трибун, включая знаменитую голову свиньи.

По материалам ESPN, перевод: Никита Евтушенко, Football.ua

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.