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6 мая 2009 года на Стэмфорд Бридж состоялся ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов между Челси и Барселоной.

В сезоне-2008/09 победителем Лиги чемпионов стала феноменальная Барселона Пепа Гвардиолы, которая спустя время получила похвалы большинства экспертов: ту Барселону именуют одной из лучших команд в истории футбола. Пеп Гвардиола сумел выиграть Лигу чемпионов, а также ряд других внутренних и международных трофеев в первый же сезон работы тренером на наивысшем уровне. Впрочем, такого феноменального дебюта могло и не быть.

Барселона добралась до полуфинала Лиги чемпионов-2008/09 без особых проблем. На групповом этапе команда Гвардиолы с 12 очками стала лидером квартета с лиссабонским Спортингом, донецким Шахтером и Базелем. В 1/8 финала с общим счетом по сумме двух матчей 6:2 был пройден Лион, а в четвертьфинале в противостоянии с Баварией каталонцы закрыли вопросы еще в первом матче — 4:0 (1:1 — ответный матч).

Челси же вышел из группы со второго места и добыл себе место в плей-офф лишь в последнем туре. Соперниками "синих" были Рома, Бордо и ЧФР Клуж. В 1/8 финала в напряженном противостоянии лондонцы прошли Ювентус с общим счетом 3:2. В четвертьфинале им встретился Ливерпуль, который команда Гууса Хиддинка обыграла на выезде 3:1, а на Стэмфорд Бридж английские клубы устроили настоящее шоу — 4:4. Так к полуфиналу добрался Челси.

Первый полуфинальный матч пары Барселона — Челси принимал Камп Ноу. Несмотря на игровое преимущество "блаугранас", Челси все же удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности — 0:0. В ответной игре случилось то, что норвежский арбитр Том-Хеннинг Эвребе будет помнить до конца своей жизни.

Несмотря на то, что Барселона по некоторым статистическим показателям все же превосходила лондонцев на Стэмфорд Бридж, атакующая мощь команды Гвардиолы выглядела очень и очень слабо на фоне Челси, который удивил своей игрой с первых же минут. Лондонцы не побоялись ввязаться с "сине-гранатовыми" в борьбу за мяч и порой даже могли побаловать себя контролем игры. Такой подход был вознагражден уже на 9-й минуте, когда Майкл Эссьен забил потрясающей красоты гол в ворота Вальдеса и в режиме онлайн выводил свою команду в финал турнира.

Естественно Барса пыталась изменить ход поединка, но в тот день хозяевами поля были лондонцы, а каталонцам не хватало эффективности в действиях при завершении атак: из 10 ударов по воротам — в створ пришелся лишь один...

Но далеко не слабая игра Барселоны вспоминается всем по сей день, а главный арбитр того матча — норвежец Том-Хеннинг Эвребе. А точнее его ошибки. Уже при счете 1:0 на 26-й минуте Дидье Дрогба был неправомерно остановлен Эриком Абидалем, когда ивуариец выбегал один на один с Вальдесом. В этом эпизоде рефери не увидел чистый пенальти. На 55-й минуте тот же Дрогба врывался в штрафную, но за руку его потянул Яя Туре на границе штрафной. Хоть форвард Челси и просил пенальти, но там скорее нужно было назначить штрафной, хотя Эвребе и вовсе не удосужился зафиксировать нарушение.

Справедливости ради стоит отметить, что Том-Хеннинг Эвребе ошибался также и в обратную сторону, когда на 66-й минуте удалил Эрика Абидаля за то, что Николя Анелька... запутался в собственных ногах. На 82-й минуте Николя Анелька опять врывался в штрафную и прокидывая мяч попал в руку Жерару Пике. "Круглый" явно изменил свою траекторию при встрече с частью тела испанского защитника. Но Эвребе не увидел в этом эпизоде чистый пенальти. Казалось бы, прими Эвребе хоть одно верное решение из вышеперечисленных ситуаций, Челси мог бы уже иметь гандикап в два гола и учитывая свое превосходство на футбольном поле, спокойно готовиться к финалу Лиги чемпионов (где по иронии судьбы они бы могли во втором сезоне кряду встретиться с Манчестер Юнайтед).

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Но на 93-й минуте Барселона провела атаку, которая закончилась тем самым единственным ударом в створ. Андрес Иньеста попал точно в дальнюю девятку и в режиме онлайн испанский хавбек вывел свой клуб в финал турнира. Разочарованию Челси не было предела. Но и это не конец. Команда Гууса Хиддинка во что бы то ни стало пыталась организовать справедливый для себя результат в оставшееся время и буквально навалилась на ворота Барселоны.

На 96-й минуте после подачи углового мяч отскакивает к Михаэлю Баллаку. Тот бьет но попадает в плечо Самуэлю Это'О. Очень спорный эпизод, за который пенальти скорее не было. Но на фоне тех беспорядков, которые Эвребе устроил в предыдущие полтора часа игры — это было последней каплей для всех игроков, тренеров и болельщиков Челси.

Спустя несколько минут прозвучал финальный свисток и в следующий раунд турнира вышла Барселона, которая переиграла в решающем матче Манчестер Юнайтед. Тома-Хеннинга Эвребе в Лондоне готовы были разорвать на части. В ту же ночь в его адрес поступило огромное количество угроз о расправе за "украденный финал".

Спустя много лет Эвребе заявлял: "Если бы тогда у меня была возможность воспользоваться видеоповтором, то я не думаю, что сегодня, спустя много лет, мы бы говорили о той игре. Ведь тогда я принял бы другие решения". Но история не любит сослагательного наклонения.

Вадим Адаменко, Football.ua