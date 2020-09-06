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Football.ua предлагает проследить за карьерным путем звездных футболистов, не принимавших участие в минувшем мундиале.

Чемпионаты мира часто становятся вершиной карьеры для футболиста и шансом исполнить детскую мечту: представлять национальную команду на решающих стадиях турнира. Немногим предоставляется возможность пережить момент радости, когда тебе звонят, чтобы сообщить, что тебе предстоит собрать вещи и вместе со своими соотечественниками отправиться сражаться с лучшими футболистами мира.

Часто тренеры по тем или иным причинам не включали в заявку из 23 человек ведущих футболистов, которые показывали убедительную игру и были в числе лидеров в своих клубах. Football.ua предлагает оценить, как складывалась дальнейшая карьера некоторых известных игроков, пропустивших минувший чемпионат мира, и их последующие отношения с национальными командами.

Лерой Сане (Германия)

"Это была упорная борьба между Лероем Сане и Юлианом Брандтом. Оба игрока обладают большим талантом и способны обыграть любого соперника. Брандт участвовал в Кубке конфедераций, провел там несколько сильных матчей и хорошо проявил себя в тренировочном лагере. Лерой – огромный талант, без сомнения, он вернется в команду в сентябре", – так Йоахим Лев объяснил невключение Сане в заявку сборной Германии.

Вингер Манчестер Сити на тот момент получил награду лучшему молодому игроку года в Англии, совершил впечатляющие 15 ассистов, забил десять голов и помог команде завоевать дубль на внутренней арене, но для Лева этого было недостаточно. Оглядываясь назад можно сказать, что решение тренера оказалось губительным для "бундестим", которая финишировала на последнем месте в группе, потерпев унизительные поражения от Южной Кореи и Мексики.

После турнира Месут Озил со скандалом завершил карьеру в сборной, а Лев в грубой форме закрыл путь для Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Маттса Хуммельса, но Сане регулярно вызывался в сборную, даже если не всегда попадал в основу Ман Сити. Теперь 24-летнему игроку предстоит начать новый этап карьеры в Баварии.

Брандт же на мундиале выходил на замену в трех матчах группового этапа, а после заслужил приглашение в дортмундскую Боруссию.

Раджа Наингголан (Бельгия)

"Наингголан – игрок топ-уровня. Его отсутствие – тактическое решение. В последние два года команда действовала в особой манере, а на его позиции играли другие футболисты. Мы знаем, что Раджа играет важную роль в своем клубе, но мы не можем предоставить ему это роль в сборной", – рассказал Роберто Мартинес о решении не включать хавбека в заявку бельгийской команды.

Мартинес шокировал футбольный мир, когда исключил Наингголана из финальной заявки и назвал это решение "тактическим". Учитывая то, что полузащитник мог сыграть на любой позиции в средней линии, такое решение казалось сомнительным, но поскольку "красные дьяволы" заняли третье место на чемпионате мира, выбор Мартинеса можно оправдать.

На эту новость 32-летний игрок отреагировал завершением карьеры на международном уровне, заявив: "К сожалению, моя карьера в сборной подходит к завершению. Я всегда полностью отдавался в матчах за свою страну".

После этого полузащитник сменил Рому на Интер, помог миланскому клубу завоевать путевку в Лигу чемпионов и впоследствии перешел на правах аренды в Кальяри. Перед началом нового сезона судьба 32-летнего игрока в стане "нерадзурри" находится под вопросом.

Антони Мартиаль и Александр Ляказетт (Франция)

"Они хорошо сыграли против Германии, но это лишь один матч. В остальном они были не так хороши", – прокомментировал свое решение Дидье Дешам.

Дешам не испытывал особых проблем, когда не включал дуэт нападающих из АПЛ в финальную заявку, и учитывая победу "синих" в турнире, не сожалел об этом решении и после.

После ЧМ-2018 Ляказетт расцвел в Арсенале, где составил прекрасную пару с Пьером-Эмериком Обамеянгом и помог команде добраться до финала Лиги Европы. Но Дешам продолжает игнорировать форварда, который в последний раз выступал в национальной команде в 2017 году.

Мартиаль же в Манчестер Юнайтед не показывал стабильную игру, поэтому игнорирование его не кажется неожиданным. Хотя в минувшем сезоне его показатели все же стали лучше.

Альваро Мората (Испания)

"Включение в заявку четырех нападающих не входило в наши планы. Мы выбрали трех других игроков, которые способны выполнять разные задачи", – объяснил отсутствие Мораты в финальной заявке Хулен Лопетеги.

Хоть решение принимал Лопетеги, на турнире командой руководил уже Фернандо Йерро, который вылетел с ней в 1/8 финала от хозяев турнира. Поскольку Мората провел невзрачный сезон, его отсутствие в заявке, вероятно, можно оправдать.

Испанский форвард не смог закрепиться в Челси при Маурицио Сарри и присоединился к Атлетико, огорчив тем самым фанатов мадридского Реала. Болельщики "матрасников" также не очень дружелюбно встретили бывшего форварда своего злейшего врага. Но постепенно он завоевывает признание в нынешнем клубе и помогает ему в отдельных матчах, как против Ливерпуля в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

В 2019-м Мората забил четыре гола в шести матчах за сборную Испании, поэтому не стоит ставить крест на его карьере в национальной команде.

Мауро Икарди (Аргентина)

"В этом нет ничего удивительного. Думаю, это из-за того, что я провел недостаточно времени на поле. Возможно, я присоединился к национальной команде не в самое подходящее время, поскольку мы были под большим давлением", – прокомментировал свое отсутствие в команде Мауро Икарди.

Хорхе Сампаоли определенно не мог выпускать на поле одновременно Серхио Агуэро, Гонсало Игуаина, Пауло Дибалу, Лионеля Месси и Мауро Икарди, хотя о таком выборе наверняка мечтают многие. Решение не включать в заявку бывшего капитана Интера тренер никогда не объяснял, но некоторые видели причину в его браке с Вандой Нарой. Она была супругой Макси Лопеса, который ранее выступал вместе с Месси.

СМИ предполагают, что нынешний форвард ПСЖ никогда не входил в круг приятелей Месси и этим объясняется его игнорирование. Тот факт, что игрок такого уровня и с такими бомбардирскими талантами сыграл всего 8 матчей за сборную, не может не вызывать удивление.

Эмерик Ляпорт (Франция)

"Если вы думаете, что Ляпорт должен был занять место Рами, то я вам сразу же возражу. Извините, но мы не можем выпускать одновременно двух левоногих центрбеков… У нас хватает левшей, но мало правоногих футболистов", – возмущался перед турниром Дидье Дешам.

Ляпорт получал похвалы от Пепа Гвардиолы, занимал место в символической сборной АПЛ, а в сезоне-2019/20 стал вторым по количеству успешных передач (2768) среди всех игроков, но вызов в сборную Франции так и не получил.

Даже после завоевания домашнего требла с Ман Сити, Ляпорт не смог оказаться лучше Клемана Ленгле в глазах Дешама. Что же еще ему нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду?

Фабиньо и Лукас Моура (Бразилия)

"Выбирать двух опорных полузащитников из Каземиро, Фернандиньо и Фабиньо невероятно сложно. Мне было очень сложно составить заявку, я проводил бессонные ночи", – признавался Тите.

Эти слова Тите произнес перед началом Копа Америка-2019, но можно предположить, что такие же мысли были у него и перед последним на данный момент мундиалем. Фабиньо и Лукас Моура преуспели в своих клубах, но в сборной Бразилии регулярного места они не имеют.

После победы в Лиге чемпионов Фабиньо провел пять матчей за "селесао" в 2019 году, а вот Моура, который вывел Тоттенхэм в финал того же турнира, не вызывался с 2018 года.

Марио Гетце (Германия)

"Это был не его сезон. Он не смог показать все свое мастерство. Он просто не находится в хорошей форме", – говорил Лев о Марио Гетце.

Из-за проблем со здоровьем несколькими годами ранее Гетце так и не смог вернуться на тот уровень, который он показывал в начале своей карьеры. Он пытался проявить себя в сезоне-2017/18 в составе дортмундской Боруссии, но так и не сумел убедить Лева.

С тез пор 27-летний игрок демонстрировал лишь малую долю своих возможностей в составе "шмелей", и это нельзя сравнить с той игрой, которую он показывал при Юргене Клоппе. В мае 2018-го после невключения в заявку на ЧМ-2018 Гетце пообещал, что вернет себе место в сборной…

По материалам Squawka

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